Anna Deißenberger wird neue Marketing Managerin bei news aktuell

Hamburg (ots)

Seit dem 1. März 2021 ist Anna Deißenberger (24) Marketing Managerin bei news aktuell. Schon während ihres Media Management Studiums unterstützte sie über ein Jahr lang als Werkstudentin das Marketing-Team der dpa-Tochter.

"Mit Anna Deißenberger kehrt eine junge, dynamische Kollegin zurück zu news aktuell. Wir schätzen sie fachlich wie persönlich sehr und freuen uns, sie nun wieder in unserem Team zu haben", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Anna hat durch ihren bisherigen Werdegang bereits viel Praxiserfahrung im Marketing sammeln können. Ob Events, Social Media oder Digitales Marketing - sie bringt frische Ideen mit und wird unsere innovativen Marketingmaßnahmen mit vorantreiben."

Anna Deißenberger schloss im Februar 2021 erfolgreich ihr Media Management Studium an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden ab. Während ihres Studiums war sie bereits 14 Monate bei news aktuell als Werkstudentin im Marketing tätig und vertiefte ihre Praxiserfahrung unter anderem mit einem studienbegleitenden Praktikum bei Bosch Rexroth sowie als Field Marketing Assistant bei Panasonic.

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern und unterstützt die Organisationen dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.