viva luzern

Einzelzimmer für alle Bewohnenden: Viva Luzern Rosenberg umfassend saniert.

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Einzelzimmer für alle Bewohnenden: Viva Luzern Rosenberg umfassend saniert.

Nach einem Jahr Bauzeit ist die Sanierung des Hauses West des Betagtenzentrums Viva Luzern Rosenberg abgeschlossen. Mit dem Umbau wird Viva Luzern den sich verändernden Bedürfnisse in der Langzeitpflege gerecht.

Das Haus West des Betagtenzentrums Viva Luzern Rosenberg erstrahlt in neuem Glanz: Im Zuge der Sanierung, die im Herbst 2020 startete, wurden sämtliche Zweibettzimmer durch Einzelzimmer ersetzt und mit einem eigenen Badezimmer inklusive Dusche ergänzt. Nebst den 51 Zimmern wurden auch die Aufenthaltsräume und Korridore auf drei Stockwerken sowie das öffentliche Restaurant «LaRose» attraktiver gestaltet.

Wohlfühlen unabhängig des Pflegebedarfs

«Mit der Modernisierung reagieren wir auf die sich verändernden Bedürfnisse in der Langzeitpflege», betont Andrea Wanner, Geschäftsführerin von Viva Luzern. So würden sich heute die Bewohnenden vermehrt eigene vier Wände und eine möglichst grosse Privatsphäre wünschen. Darüber hinaus sind Einzelzimmer auch aus medizinischen oder sozialen Gründen immer häufiger erforderlich. Mit dem Umbau kann Viva Luzern Rosenberg diesen Bedürfnissen entsprechen. «Die Räume sind so gestaltet, dass sich unterstützungsbedürftige Menschen unabhängig von ihrem Betreuungs- und Pflegebedarf wohlfühlen», ergänzt die Geschäftsführerin.

Modernes Licht- und Gestaltungskonzept

Bei Betriebsleiterin Cati Hürlimann ist die Freude über die Sanierung gross: «Die behaglichen Zimmer ermöglichen unseren Bewohnenden grösstmögliche Individualität und Komfort.» Nebst dem privaten Zimmer verfügt jeder Wohnbereich über grosszügige Räume, in denen das gemeinschaftliche Leben stattfinden kann. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Bedürfnisse von desorientierten, hochbetagte Menschen gelegt. «Damit sie sich in ihrem Daheim optimal zurechtfinden, haben wir spezifische Beschriftungen und Materialien gewählt – bis hin zum Licht, das die Farbe der Tageszeit anpasst», erklärt Cati Hürlimann.

Während der Umbauphase wohnten die Bewohnenden und arbeiteten Mitarbeitenden des Hauses West vorübergehend im Haus Diamant auf dem Areal Viva Luzern Eichhof. Mitte November kehrten sie in den Viva Luzern Rosenberg zurück. Für Betriebsleiterin Cati Hürlimann beginnt nun die spannendste Zeit: «Die schönste räumliche Schale ist nichts, wenn sich darin keine Menschen befinden, die sie mit Leben füllen.»

Besichtigung für Interessierte

Aufgrund der Corona-Situation konnte kein öffentlicher Anlass zur Eröffnung stattfinden. Interessierte haben im ersten Halbjahr 2022 mehrfach die Gelegenheit, das umgebaute Betagtenzentrum von Viva Luzern Rosenberg zu besichtigen. Daten: 21. Januar, 11. Februar, 4. März, 8. April, 20. Mai, 24. Juni – jeweils von 9.30 bis 11.00 Uhr. Weitere Informationen: www.vivaluzern.ch/events

Cati Hürlimann steht heute von 13.30 bis 15.00 Uhr für Auskünfte zur Verfügung. Bitte melden Sie sich bei Interesse bei der Medienstelle. Bilder des sanierten Gebäudes finden Sie angehängt.

Medienkontakt

Ramona Helfenberger, Leiterin Kommunikation und Marketing 041 612 70 14, ramona.helfenberger@vivaluzern.ch

Viva Luzern

Mit rund 810 Bewohnerinnen und Bewohnern in fünf Betagtenzentren ist Viva Luzern die führende Anbieterin von Langzeitpflege in der Zentralschweiz. Zu Viva Luzern gehören die Betagtenzentren Dreilinden, Eichhof, Rosenberg, Staffelnhof, Wesemlin und Tribschen sowie Angebote für das Wohnen mit Dienstleistungen und das Events und Catering. Wir beschäftigen rund 1160 Mitarbeitende, die sich für eine hochwertige Pflege und Betreuung einsetzen und für ein wohnliches Klima sorgen. Viva Luzern ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft im Eigentum der Stadt Luzern.

Viva Luzern ist «im Alter zuhause». Älteren und pflegebedürftigen Menschen geben wir Sicherheit und Geborgenheit – mit einer bedarfsgerechten Pflege und hoher Wahlfreiheit.