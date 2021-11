Oehler Web

Kostenloser Autoankauf in der ganzen Schweiz

Der Faro Autoankauf ist mit seiner jahrelangen Erfahrung und zuverlässigem Service ein seriöser Ansprechpartner für Autoankauf und Export.

Reiden, Luzern, November 2021: Bei dem Verkauf eines Autos ist es besonders wichtig, einen seriösen und vertrauenswürdigen Ansprechpartner zu haben, damit das eigene Fahrzeug zu einem fairen und gerechtfertigten Preis in sichere Hände kommt.

Durch ein grosses Netzwerk kann Faro seinen Kunden gute Preise anbieten und den Kauf schnell und einfach abwickeln. Haben Sie sich mit dem Fachmann für Autoankauf auf einen Preis geeinigt, erhalten Sie einen gültigen Kaufvertrag und bekommen den Verkaufspreis bar ausgezahlt.

Zusätzlich kümmert sich der Dienstleister um die Abläufe mit dem Strassenverkehrsamt, sodass der Kunde Zeit und Mühe sparen kann.

Flexibler Autoankauf nach kostenlosem Angebot

Wenn Sie ein Angebot für Ihr Fahrzeug anfordern, erhalten Sie dieses unverbindlich und kostenlos. Ebenfalls kostenlos ist die Abholung des Fahrzeuges in der ganzen Schweiz.

Dabei spielen der Zustand und Kilometerstand des Autos keine Rolle. Auch hohe Kilometerstände, Defekte und Unfallschäden werden akzeptiert und erhalten immer noch einen fairen Preis. Möchten Kunden ein Angebot einholen, ist Faro von montags bis freitags (08.00-20.00 Uhr) sowie nach Absprache auch Samstags und Sonntags erreichbar.

Besonders alte Fahrzeuge mit hohem Kilometerstand können zudem exportiert werden und so ein neues Leben erhalten. So werden beim Autoankauf nachhaltige Lösungen gefunden und der Gebrauchtwagen wird in einen passenden Markt gebracht und weiter genutzt.

Adresse: Faro Autoankauf Bruggmatte 11 6260 Reiden / Luzern