Life Signals Inc

LifeSignals Wireless Medical Biosensor LP1250 erhält FDA-Zulassung

Fremont, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Der weltweit erste Einweg-Zweikanal-EKG- und Herzfrequenz-Biosensor ermöglicht eine 72-stündige Patientenüberwachung mit Datenfernzugriff im ambulanten, stationären und häuslichen Bereich

Die LifeSignals Group gab heute den Erhalt der USFDA 510(k)-Zulassung für seine EKG-Fernüberwachungs-Patch-Plattform bekannt. Die EKG-Fernüberwachungs-Patch-Plattform von LifeSignals ist ein drahtloses Fernüberwachungssystem, das für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal für die kontinuierliche Erfassung von Elektrokardiographie (EKG)- und Herzfrequenzmessungen im ambulanten, stationären, häuslichen und medizinischen Bereich vorgesehen ist. Die Daten werden drahtlos vom LifeSignals Wireless Medical Biosensor LP1250 an einen entfernten sicheren Server zur Speicherung und Analyse übertragen.

Medizinisches Fachpersonal erhält über Drittanbieter-Software für das Screening und die Überwachung von häufigen Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern per Fernzugriff Zugang zu Patientendaten und kann so schnelle Behandlungsentscheidungen unabhängig vom Standort des Patienten treffen.

"Diese FDA-Zulassung ist ein großer Schritt nach vorne in unserem Bestreben, Patientenüberwachungssysteme "loszubinden", so Surendar Magar, Mitbegründer und CEO von LifeSignals. "Mit dem interoperablen Biosensor erhalten Partner Zugang zu einem sofort integrierbaren, medizinischen Multi-Parameter-Wearable mit einem unkomplizierten Ökosystem für schnelles Onboarding. Im Gebrauch ermöglicht der Sensor die rasche Ausweitung der Fernüberwachung von Patienten. Medizinische Fachkräfte können so schnellere Behandlungsentscheidungen treffen und die Patienten können sich darauf verlassen, eine datengesteuerte, personalisierte Therapie zu erhalten.

Der LifeSignals Wireless Medical Biosensor LP1250 verfügt über einzigartige Funktionen:

- 72-Stunden-Datenerfassung von Zweikanal-EKG- und Herzfrequenzdaten für eine verbesserte Patientendiagnose - Einweggerät, das Bedenken hinsichtlich der Infektionskontrolle und der Betriebskosten reduziert - Leicht und spritzwassergeschützt für verbesserten Patientenkomfort und Compliance - Proprietäre, patentierte Single-Chip LC1100 Signal Processor-Plattform für "laute" Krankenhausumgebungen mit unterschiedlichen Patienten

Die FDA-Zulassung erfolgt auf die CE-Kennzeichnung und HSA-Zulassung. Der LifeSignals Wireless Medical Biosensor LP1250 wird weltweit als weiß gekennzeichnetes Gerät über ein Netzwerk aus Partnerschaften mit OEMs und Telemedizin-Softwareanbietern verkauft.

Weitere Informationen finden Sie auf www.lifesignals.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1216854/Life_Signals_LP1250.jpg

Pressekontakt:



LifeSignals Group

Kim Ramessa

Product Marketing Manager

M: +44 (0) 7425 316305

E: kim.ramessa@lifesignals.com

Media

Richard Hayhurst

RHApr

M: +44 (0) 7711 821527

E: richard@rhapr.eu