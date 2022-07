Onyx CenterSource

Onyx CenterSource stellt die neueste Integration für Reisebüro-Partner von Booking.com vor

Dallas (ots/PRNewswire)

Onyx CenterSource, ein weltweit führender Anbieter von B2B-Zahlungen und Business Intelligence für das Hotel- und Gaststättengewerbe, gab heute die Einführung seiner neuesten Zahlungsplattformintegration für die an Booking.com angeschlossenen Reisebüros bekannt.

Die Integration ist auf Reisebüros mit Sabre-Anbindung zugeschnitten und ermöglicht es ihnen, sich direkt mit Booking.com zu verbinden und die Abwicklung von Revenue-Share-Zahlungen für abgeschlossene Buchungen, die über die Plattform gesendet werden, zu optimieren.

„Onyx setzt sich seit langem dafür ein, dass unsere Angebote unseren Kunden einen deutlichen Mehrwert bieten", so Tony Wagner, Chief Commercial Officer von Onyx. „Da der Zahlungsverkehr immer globaler und komplexer wird, ermöglicht unser innovativer Ansatz für Zahlungstechnologien unseren Partnern eine Skalierung."

Neben der Vereinfachung des Zahlungsprozesses bietet die Integration zusätzliche Vorteile für die Partneragenturen von Booking.com. An Sabre angeschlossene Reisebüros können nun Zahlungen in ihren lokalen Währungen erhalten und sich mit robusten Zahlungs- und Partnerleistungskennzahlen vertraut machen. Außerdem haben sie Zugang zu einem engagierten Kundenbetreuungsteam, das ihre Anfragen beantwortet.

„Die Welt des Zahlungsverkehrs entwickelt sich ständig weiter. Daher ist es wichtig, unseren Partnern die Werkzeuge und Daten zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um strategisch vorgehen zu können", erklärt Jeremy Cornuau, Director of Global Distribution Partners bei Booking.com. „Unsere Partnerschaft mit Onyx nutzt unsere beiden Stärken und davon können letztlich auch unsere Agenturpartner profitieren."

Informationen zu Onyx CenterSource

Onyx CenterSource ist ein weltweit führender Anbieter für den B2B-Zahlungsverkehr und Business Intelligence-Lösungen für das Gastgewerbe. Das Unternehmen ist bestrebt, langfristige Beziehungen zu seinen Partnern aufzubauen, und setzt sich leidenschaftlich dafür ein, qualitativ hochwertigen Kundenservice, fundierte Einsichten und kosteneffiziente Lösungen anzubieten. Das 1992 gegründete Unternehmen wickelt jährlich Zahlungen im Wert von mehr als 2,1 Milliarden US-Dollar ab und arbeitet mit über 150.000 Hotels sowie 200.000 Buchungsplattformen und Reisebüros in 160 Ländern zusammen. Neben dem Hauptsitz in Dallas unterhält Onyx CenterSource regionale Zentren in Sevilla, Spanien, Tønsberg, Norwegen, und Manila, Philippinen.

Informationen zu Booking.com

Als Teil der Booking Holdings Inc. hat es sich Booking.com zur Aufgabe gemacht, es für jeden einfacher zu machen, die Welt zu erleben. Durch Investitionen in die Technologie, die hilft, das Reisen reibungsloser zu gestalten, verbindet Booking.com Millionen von Reisenden nahtlos mit unvergesslichen Erlebnissen, einer Reihe von Transportmöglichkeiten sowie hervorragenden Übernachtungsmöglichkeiten – von Wohnungen über Hotels bis hin zu vielem mehr. Als einer der weltweit größten Reisemarktplätze sowohl für etablierte Marken als auch für Unternehmer jeder Größe ermöglicht Booking.com es Unterkünften auf der ganzen Welt, Kunden überall auf der Welt zu erreichen und ihr Geschäft auszubauen. Booking.com ist in 44 Sprachen verfügbar und bietet insgesamt mehr als 28 Millionen gemeldete Unterkunftsangebote, darunter mehr als 6,6 Millionen Angebote an Häusern, Wohnungen und anderen einzigartigen Unterkünften. Ganz gleich, wohin Sie reisen oder was Sie planen, Booking.com macht es Ihnen leicht und unterstützt Sie mit einem 24/7-Kundenservice.

