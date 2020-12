GSB Gold Standard Banking Corporation AG

G999: Welcome 2021-Show mit Josip Heit, Sophia Thomalla und Miguel Salgado

DubaiDubai (ots)

Dubai ist die Stadt mit der weltweit höchsten Anzahl Wolkenkratzern, mit über 300 Meter Höhe sowie dem höchsten Gebäude unseres Planeten, dem grandiosen Burj Khalifa, 828 Meter. Dubai ist ein globales Handelszentrum und verfügt über den weltweit drittgrößten Flughafen nach Passagieraufkommen sowie den zehntgrößten Hafen nach Containerumschlag. Der Erfolg von Dubai sucht mit seiner nur 49-jährigen Geschichte weltweit seines Gleichen!

Folgerichtig veranstaltete die GSB Gold Standard Gruppe, unter Einhaltung sämtlicher Coronavirus-Pandemie-Vorschriften, in Dubai's luxuriösem Stadtteil Jumeirah Beach, inmitten internationaler Banken und Ölkonzerne, ihr großes "Good-bye-2020 - Welcome 2021 - Event". Internationale Medien waren erneut in großer Zahl vor Ort und hierzu zum Teil sogar extra direkt nach Dubai gereist, wie schon in Monte-Carlo (Monaco). Begeistert verfolgten Menschen aus aller Herren Länder den Start des "G999", einem einzigartig elektronischen System, Kartengerät und App in einem. Der G999 ist inspiriert vom deflationären Token-Wirtschaftsmodell, welches schnelle Zahlungen, Mikrogebühren und eine Vielzahl weiterer Optionen ermöglicht (darunter auch ein Kommunikationsnetzwerk, welches den Kunden eine noch nie da gewesene Sicherheit und Privatsphäre garantiert).

Bereits in den ersten Wochen nach dem erfolgreichen Start im Fürstentum von Monaco, haben sich zehntausende Mitglieder registriert und sind nun Teil der erfolgreichen GS Partners Familie.

"G999" ermöglicht es Token fast gleichzeitig in einem breiten Ökosystem zu speichern, zu handeln und zu benutzen, ohne von Zwischenhändlern wie Banken oder Zahlungsverarbeitern abhängig zu sein.

Darüber hinaus bietet das System als erstes eine Kommunikation zwischen Wallets, einen spam-hackerfreien E-Mail-Dienst und ein Voice-&-Chat-System an, das vollständig in die Plattform integriert ist, was auf diesem Gebiet eine technische Meisterleistung und Innovation darstellt.

Die Art und Weise wie dieses System funktioniert, erklärte das GSB - Technik - Team auch in Live-Zoom-Schalten dem begeisterten Publikum in Dubai.

Auch mit dabei war Sophia Thomalla, eine der wohl bekanntesten Moderatorinnen und Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum und seit diesem Jahr auch Blockchain-Botschafterin des "G999".

Unter Mitwirkung einer 75-köpfigen professionellen Film- und Video-Crew im Bankenviertel von Dubai spielt sie die Hauptrolle in einem Werbespot für die GSB Gold Standard Gruppe. Auch unter persönlicher Mitwirkung des Vorstandsvorsitzenden der GSB Josip Heit. Der Spot sorgte sofort für Furore und war zudem Auftakt für eine weltweite Kampagne des Blockchain Projektes G999. Er ist und wird sowohl in New York, Moskau, Johannesburg, Bangkok, Singapur, Toronto, Hongkong, Sydney, Peking, London, Zürich, Wien und Paris, öffentlich zu sehen.

Zuerst lief der Werbespot in den Vereinigten Staaten von Amerika, auf New York's legendärem Times Square, direkt am Reuters Building. Das 22 Stockwerke hohe Thomson-Reuters-Zeichen besteht aus 11 einzigartig großen, hochauflösenden LED-Bildschirmen und modernster Technologie für Full-Motion-Videos.

Während immer wieder Mitglieder der G999-Community live direkt in die Show geschaltete wurden, welche aufgrund der Pandemie nicht persönlich teilnehmen konnten, um die einzigartige Innovation und Technologie zu erklären, präsentierte Josip Heit als Vorstandsvorsitzender der GSB Gold Standard Banking Corporation AG, einem der führenden deutschen Software-, IT- und Blockchain-Konzerne, den Teilnehmern aus aller Welt im Saal die erste G999 Kreditkarte - aus puren Gold. Eine Kooperation mit einem der weltweit bekanntesten Kreditkarten-unternehmen begeisterte hierbei nicht nur die anwesenden Gäste, sondern auch die Stars, wie unter anderem Sophia Thomalla, Michel Salgado (Fußball Legende von Real Madrid, Champions League Sieger und WM-Teilnehmer), sowie Superstar Fernando José Gregorio Pernía Maldonado (genannt "El Titi"). Webseite: https://G999main.net

