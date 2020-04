Medent AG

Herisau (ots)

Medent AG: Marktführender Anbieter für preiswerten Zahnersatz aus der Schweiz Heimische Implantate zu fairen Preisen

Zahnersatz kann sehr teuer sein - da sind Angebote aus dem Ausland verlockend. Doch es ist nicht notwendig, eine Reise anzutreten, um hochwertigen Zahnersatz zu erhalten, der die Geldbörse nicht allzu sehr belastet. Schweizer Unternehmen und Zahnärzte arbeiten zusammen, damit auch Sie durch preiswerte Implantate Ihre Lebensqualität verbessern können.

Was macht ein gutes Zahnimplantat aus?

Für Außenseiter kann es schwierig sein, ein Implantat nach anderen Kriterien zu beurteilen als nur dem Preis. Viel Fachwissen ist hierzu allerdings nicht erforderlich. Zum Beispiel ist es ein Zeichen dafür, dass ein Zahnimplantat gut ist, wenn es von einem namhaften Hersteller angefertigt wurde. Diese Hersteller haben ihren Ruf über Jahrzehnte hinweg aufgebaut, indem sie konstant gute Produkte geliefert haben. Erfahrung ist auf diesem Gebiet sehr wichtig. Auch muss das Implantat für den Behandelnden einfach zu handhaben sein - so verläuft die Behandlung reibungslos.

Auf Nachfrage geben Zahnärzte gerne Auskunft darüber, mit welchen Herstellern und Modellen sie gut arbeiten können. Schlussendlich ist es von großer Bedeutung, dass das Implantat für den Patienten über Jahre hinweg verfügbar ist. Die Materialien, aus denen Zahnersatz hergestellt wird, sind auf lange Haltbarkeit ausgelegt. Doch es kann immer etwas passieren und in solchen Situationen ist es wichtig, dass Ersatz beschafft werden kann. Etablierte Hersteller führen ihre Komponenten oft für lange Zeit und machen dies so möglich.

Verschiedene Arten von Zahnimplantaten

Es gibt viele unterschiedliche Arten von Zahnersatz, die aus vielen verschiedenen Materialien bestehen. Immer wieder kommen neue hinzu - ob nun experimentelle Neuheiten oder verbesserte Modelle. Auch die Medent AG bietet verschiedene Arten von Implantaten an. So ist für jeden Bedarf eine Lösung vorhanden. Vorrangig fertigt der Hersteller seine Zahnimplantate aus dem bewährten Material Titan. Auch das trägt zu einem preiswerten Endprodukt bei. Neben zweiteiligen Implantaten, der klassischen Lösung, werden bei der Medent AG auch einteilige Implantate eingesetzt. Diese Option bedeutet für Patienten niedrigere Kosten und eine kürzere Behandlungsdauer.

Bewährt durch Anwendung in der Praxis

Durch die Implantation von mittlerweile mehreren Tausend Implantaten können sich die Behandler der Medent AG auf viele Erfahrungen berufen. Sie haben so im Laufe der Zeit ihr Können bewiesen und unzähligen Menschen das Leben erleichtert. Dabei sind die Zahnärzte stolz, sich auf eines zu konzentrieren: Jeder Patient ist anders. Manchmal sind neuartige Lösungen gefragt, aber durch jahrelange Erfahrungen in der Implantologie sind Zahnarzt Thomas Schopf und Zahnarzt Sakete auf solche Situationen vorbereitet und meistern die Herausforderung mit Routine.

Full Service - Umfassend, aber nicht unbezahlbar

Um den Patienten für die Einsetzung ihrer Zahnimplantate das beste Ergebnis zu garantieren, kann Herr Schopf in Herisau alles aus einer Hand liefern. Durch die dreidimensionale Diagnostik, einer hochmodernen Technologie, kann genau festgestellt werden, in welcher Region implantiert wird. So gibt es nachher keine Überraschungen. Durch minimalinvasives Vorgehen wird zusätzlich die Belastung des Patienten reduziert und der Heilungsprozess möglichst kurzgehalten.

Da er anschließend auch die Prophylaxe übernimmt, kann Herr Schopf gewährleisten, dass das Zahnimplantat sich fortwährend in einem guten Zustand befindet, und so den Komfort des Patienten garantieren. All dies geschieht zu einem fairen Preis. Mit Ihren neuen Zähnen werden Sie also nicht am Hungertuch nagen müssen.

