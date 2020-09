Smiths Medical Deutschland

Das Smiths Medical Schmerzmanagement System mit drahtloser Kommunikation

Grasbrunn/Minneapolis, MN

Smiths Medical, ein führendes, globales MedTech Unternehmen, hat eine neue Version der CADD®-Solis Pumpe, die CADD Solis v4.2 herausgebracht und damit weltweit eine Grundlage für die drahtlose Kommunikation in der Infusionstherapie geschaffen.

Die Pumpe ist in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Dänisch, Schwedisch und Japanisch erhältlich.

Die CADD®-Solis v4.2 entspricht den neuesten Produktstandards, inklusiv IEC-60601-1 Edition 3.1. Die CADD®-Solis Pumpe bietet eine Komplettlösung - ein universelles System, von IV PCA, über Epidural-Analgesie bis zu peripheren Nervenblockaden - von der Pumpe bis zum Patienten, einschließlich erhöhter Patientenmobilität.

Die Vorteile der neuen CADD Solis v4.2 sind:

- Längere Medikamentennamen, keine Abkürzungen mehr - weder bei den Namen noch bei den Konzentrationen - Möglichkeit zur Verwendung von sog. "Profilen" für noch mehr Sicherheit, damit können einzelne Protokolle bestimmten Versorgungsbereichen zugewiesen werden - Drahtlose 2-Wege Kommunikation mit PharmGuard® Server Software (gleichzeitiger Versand von Software Updates oder neuen Medikamentendatenbanken an die Pumpen; zentrales Auslesen und automatisches Versenden der Pumpenberichte möglich) - Kompatibilität mit Windows 10 mit PharmGuard Administrator v4.3 Medication Software - Unterstützung zur Fehlerreduktion bei der Medikamentendosierung

Selbstverständlich können vorherige CADD Solis Software Versionen weiterhin verwendet werden, oder aber Sie entscheiden sich, ein beliebiges CADD®-Solis Pumpenmodell 2110(1) auf eine CADD®-Solis v4.2 aufzurüsten. Ihre bestehende Medikamenten-Datenbank kann als Grundlage verwendet werden, diese muss nicht neu programmiert werden.

"Das neue CADD®-Solis System ist die Fortsetzung der Smiths Medical Aussage, sich mit führender Technologie um das Wohl der Patienten zu kümmern und einen Beitrag zur Verbesserung klinischer Ergebnisse zu leisten. Die drahtlose 2-Wege Kommunikation legt die Grundlage zur direkten und einfachen Integration der Schmerzmanagement-Daten in die elektronische Patienten-Daten-Akten. Die Daten werden elektronisch übertragen, daduch werden mögliche Fehler bei einem manuellen Übertrag reduziert und die Zeit dafür eingespart. Das ist ein zusätzlicher Baustein im Bereich der geplanten Krankenhausdigitalisierung!" (Gitte Josefson Larsen, Director Sales DACH)

Mehrere Krankenhäuser in den U.S.A, Kanada, Australien und auch in Großbritannien und Irland haben bereits das Pumpensystem mit drahtloser Kommunikation implementiert. Sämtliche Software-updates und Änderungen der Medication Safety Archive werden simultan an alle Pumpen gesendet. Der Zustand der Pumpen kann von der Technik jederzeit und "aus der Ferne" überwacht werden. Berichte und Analysen zur Unterstützung der klinischen Praxis können automatisch versendet werden, wann und wohin das gewünscht wird.

Ein Abschalten bzw. Nicht-Vorhandensein der drahtlosen Kommunikation hat keinerlei Einfluss, weder auf die Pumpenfunktionalität als solches noch auf die Datenspeicherung in der Pumpe.

(1) Pumpenmodelle der Serie 2100, die vor 2011 produziert worden sind, können nicht auf v4.2 aufgerüstet werden.

Smiths Medical Deutschland GmbH ist ein weltweit agierender Hersteller und Anbieter von Medizinprodukten für die Intensiv - und Notfallmedizin, als auch für die häusliche Patientenversorgung. Mit unserem umfangreichen Produktsortiment und hochwertigen Marken stehen wir seit Jahrzehnten für Qualität und Zuverlässigkeit. Wir bieten mit unseren innovativen Produkten Lösungen an im Bereich der Atem-, Schmerz- und Infusionstherapie, der parenteralen Ernährung, Sicherheitslösungen, dem Temperatur Management und dem Monitoring von Vitalwerten.

