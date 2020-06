HALO Sport

HALO Hydration Drink gibt internationalen Superstar und Unternehmer, Armando Christian Perez (Pitbull), als neuesten Investor und Markenbotschafter bekannt

Im Rahmen einer langfristigen, innovativen Partnerschaft werden "The Most Bad Ones" (das Tanzteam von Pitbull) ebenfalls Anteilseigner von HALO.

HALO Sport ("HALO") freut sich, Armando Christian Perez (Pitbull), GRAMMY®-Gewinner, Unternehmer und Motivationsredner, der sich insbesondere auch für das Recht auf Bildung einsetzt, im Team begrüßen zu dürfen. Mit seiner finanziellen Beteiligung am Unternehmen wird der internationale Superstar zu einem bedeutenden Firmenteilhaber und plant, das HALO-Team bei Markenentwicklung, strategischen Investorenbeziehungen, internationalen Erweiterungen, Marketinginitiativen sowie bei zukünftigen Einzelhandels- und Distributionsstrategien zu unterstützen.

"Wir wurden dem HALO-Team vorgestellt und waren sofort von der Idee begeistert, mit einer neuen Generation von VitaminWater zu einer Revolution im Bereich der verbesserten Flüssigkeitsversorgung beitragen zu dürfen", so Armando Christian Perez (Pitbull). "Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit HALO offiziell bekannt zu geben und freuen uns darauf, aktiv mit dem Team zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass unsere Kunden rund um die Welt sowohl zu Hause als auch unterwegs stets optimal mit Flüssigkeit versorgt sind. Dale!"

Sowohl HALO (ein Unternehmen im Minderheitenbesitz und im Eigentum von weiblichen Unternehmern) als auch Pitbull haben eine Leidenschaft für Inklusion, Gleichberechtigung und eine gemeinsame Vision - Menschen rund um die Welt hydriert zu halten. Auch die Mitglieder von Pitbulls populärem Sechs-Frauen-Tanzteam "The Most Bad Ones" werden als wichtiger Teil dieser Partnerschaft zu Anteilseignern von HALO. Die unübertroffene Funktionalität des Getränks, die gesundheitlichen Vorteile und der köstliche Geschmack sorgen bei den Tänzerinnen den ganzen Tag (und die ganze Nacht) für optimale Flüssigkeitszufuhr. Die breit angelegte Zusammenarbeit beinhaltet auch die Bereitstellung eines Teils des Umsatzes an die "SLAM! Academy" von Pitbull.

Über seinen neuesten Investor-Partner sagt CEO und Mitbegründer Anshuman Vohra: "Als jemand, der sich seit langem von Armandos Musik, seiner Geschichte und seiner Selbstlosigkeit für die Gesellschaft inspirieren lässt, bin ich höchst beeindruckt von seinen unternehmerischen Bemühungen und seinem Scharfsinn für Risikokapitalinvestitionen." Robin Shobin, Mitbegründerin und Chief Product Officer, fügt hinzu: "Ich freue mich, dass Pitbull ein starkes Interesse daran hat, ein Unternehmen zu unterstützen, dessen Ziel es ist, die Gesundheit der amerikanischen Bevölkerung zu verbessern. Zuckerhaltige Getränke bringen weltweit weiterhin eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen mit sich, und Pitbulls Unterstützung zugunsten unserer Mission ist von unschätzbarem Wert." HALO ist landesweit in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften sowie online unterwww.halosport.com sowie bei Amazon erhältlich.

