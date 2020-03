Panta Rhei PR AG

Medienmitteilung (SPERRFRIST bis 4.3.2020, 01.00 CET): EHL erneut weltbeste Hospitality- und Leisure-Managementschule

(SPERRFRIST BIS MITTWOCH, 4. MÄRZ 2020, 01.00 UHR CET)

EHL erneut zur weltbesten Hospitality- und Leisure-Managementschule gekürt

Die EHL Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) ist im QS World University Ranking erneut als die weltweit führende Ausbildungsstätte für Hospitality- und Leisure-Management bewertet worden. Die Auszeichnung erfolgt nur wenige Tage nach der erneuten Vergabe eines Michelin-Sterns ans EHL-Ausbildungsrestaurant «Le Berceau des Sens».

Die Ergebnisse des aktuellen QS World University Rankings bestätigen die zentrale Rolle der Schweiz für die Weiterentwicklung der globalen Hospitality-Industrie und den Status der EHL als absolute Referenz im Bereich der Hospitality-Ausbildung.

«Die Schweizer Tradition der Exzellenz und das schweizerische Ausbildungsmodell bleiben weiterhin weltweit anerkannt», sagt Michel Rochat, CEO der EHL-Gruppe. Neu wird die EHL überdies unter den traditionellen Managementschulen aufgeführt und belegt in der Schweiz den 7. Rang. «Unsere Positionierung ist nicht mehr die einer reinen Hotelmanagementschule. Schliesslich sind auch unsere Absolventinnen und Absolventen in einer Vielzahl von Branchen stark gefragt, in denen das Kundenerlebnis eine zentrale Rolle spielt, so etwa im Luxusbereich, im Bankwesen oder in der Luftfahrt. Es überrascht uns deshalb nicht, mit den besten Business-Schulen verglichen zu werden. Mit zwei Campussen in der Schweiz und einem in Singapur sowie einem Innovation Village, das unseren Studierenden offen steht, sind wir stolz auf das einzigartige Angebot, das wir in den letzten Jahren entwickelt haben», sagt Michel Rochat.

«Die Schweiz bleibt weiterhin beispielhaft, wenn es um akademische Exzellenz, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation geht. Der Kanton Waadt ist zu einer führenden und weltweit anerkannten Drehscheibe für die Schaffung und Vermittlung von Wissen geworden. Dies dank seinen Kompetenzzentren und der ehrgeizigen Entwicklungsstrategie des Departements für Wirtschafts- und Innovationsförderung (SPEI) sowie dank dem Wissen aller Akteure, die dieses aussergewöhnliche Netzwerk nutzen und fördern», sagt Michel Rochat.

Über die EHL Group

Die EHL Group mit Sitz in Lausanne, Schweiz, umfasst ein Portfolio aus verschiedenen Unternehmenseinheiten, die auf Ausbildungen und Innovationen im internationalen Hospitality-Management spezialisiert sind:

Die EHL Ecole hôtelière de Lausanne ist seit ihrer Gründung im Jahr 1893 das Sinnbild für schweizerische Gastfreundschaft. In ihrer bis heute wegweisenden Ausbildung für die Hotellerie und den Hospitality-Sektor leistet sie Pionierarbeit. Das Ergebnis ist eine einzigartige, globale Gemeinschaft mit 25’000 Hospitality-Führungskräften und Studierenden aus 120 Ländern. Die EHL ist die weltweit erste Hospitality-Management-Schule, die auf ihren Campussen in Lausanne, Singapur und Chur-Passugg Bachelor- und Masterprogramme sowie Online-Lernlösungen anbietet. Die EHL rangiert in den QS- und CEO-Weltranglisten auf Platz 1. Ihr Restaurant «Berceau des Sens» ist das weltweit einzige Ausbildungsrestaurant mit einem Michelin-Stern.

Die EHL Swiss School of Tourism and Hospitality (Chur-Passugg) zählt seit 50 Jahren zu den führenden Hotel- und Hospitality-Management-Fachschulen. In einem kürzlich renovierten, aus dem 19. Jahrhundert stammenden Kurhotel in Passugg, Graubünden, bietet sie Schweizer sowie internationalen Studierenden aus 20 Ländern eidgenössisch anerkannte Diplome auf Berufs- sowie Hochschulniveau an.

EHL Advisory Services ist das grösste Schweizer Hospitality-Beratungsunternehmen mit Expertise in der Entwicklung von Bildungsmodellen, in der Qualitätssicherung für Lernzentren sowie in der strategischen und operativen Beratung von Unternehmen, insbesondere in der Umsetzung einer Benchmark-Servicekultur für Unternehmen innerhalb und ausserhalb der Hospitality-Branche. EHL Advisory Services verfügt über Niederlassungen in Lausanne, Peking, Schanghai sowie Neu-Delhi und hat in den letzten 40 Jahren Mandate in mehr als 60 Ländern übernommen.

www.ehl.edu