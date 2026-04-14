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Hohe Nachfrage für Camping an Pfingsten: Einige europäische Destinationen noch verfügbar - Hotspots bereits fast ausgebucht

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Berlin (ots)

Die Nachfrage nach Camping zu Pfingsten wächst stärker als die klassische Hauptsaison im Sommer. Gleichzeitig zeigt sich: Knapp sechs Wochen vor Pfingsten gibt es für Camper noch gute Chancen passende Angebote zu finden. Besonders gefragte Regionen sind jedoch fast ausgebucht. Das zeigen aktuelle Daten der "PiNCAMP Echtzeit-Verfügbarkeitssuche" (Stichtag: 13. April 2026), die die wichtigsten 3.500 Campingplätze in Europa hinsichtlich aktueller Buchbarkeit auf PiNCAMP überprüft.

Destinationen mit noch guter Verfügbarkeit

PiNCAMP, das Campingportal des ADAC, bietet in einigen Destinationen noch für mehr als 80 % der buchbaren Campingplätze Restverfügbarkeiten zu Pfingsten an. Damit haben Camper noch eine breite Auswahl und gute Chancen, einen Stellplatz auf dem passenden Campingplatz buchen zu können. So weisen etwa der Harz, die Schweiz oder die Costa Brava aktuell noch vergleichsweise gute Verfügbarkeiten auf.

Deutschland:

Harz: 17 % ausgebucht | noch 5 Campingplätze verfügbar

Mecklenburgische Seenplatte: 8 % ausgebucht | noch 12 Campingplätze verfügbar

Nordsee: 0 % ausgebucht | noch 12 Campingplätze verfügbar

Schwarzwald: 0 % ausgebucht | noch 10 Campingplätze verfügbar

Europa:

Schweiz: 15 % ausgebucht | noch 29 Campingplätze verfügbar

Costa Brava (ES): 13 % ausgebucht | noch 20 Campingplätze verfügbar

Provence (FR): 9 % ausgebucht | noch 143 Campingplätze verfügbar

Tirol (AT): 9 % ausgebucht | noch 10 Campingplätze verfügbar

Jütland (DK): 2 % ausgebucht | noch 85 Campingplätze verfügbar

Südschweden: 1 % ausgebucht | noch 113 Campingplätze verfügbar

Istrien (HR): 0 % ausgebucht | noch 39 Campingplätze verfügbar

Destinationen mit Restverfügbarkeiten

Parallel dazu sind besonders gut erreichbare Kurzreisedestinationen und etablierte Campingregionen bereits deutlich stärker auf PiNCAMP gebucht.

Deutschland:

Sauerland: 57 % ausgebucht | noch 3 Campingplätze verfügbar

Eifel: 39 % ausgebucht | noch 14 Campingplätze verfügbar

Lüneburger Heide: 36 % ausgebucht | noch 7 Campingplätze verfügbar

Weserbergland: 29 % ausgebucht | noch 5 Campingplätze verfügbar

Bayern: 24 % ausgebucht | noch 25 Campingplätze verfügbar

Ostsee: 23 % ausgebucht | noch 20 Campingplätze verfügbar

Teutoburger Wald: 20 % ausgebucht | noch 4 Campingplätze verfügbar

Europa:

Zeeland (NL): 50 % ausgebucht | noch 10 Campingplätze verfügbar

Cavallino (IT): 46 % ausgebucht | noch 7 Campingplätze verfügbar

Südtirol (IT): 25 % ausgebucht | noch 9 Campingplätze verfügbar

Gardasee (IT): 22 % ausgebucht | noch 25 Campingplätze verfügbar

Pfingsten wächst stärker als Sommer

Pfingsten gewinnt als Reisezeitraum strukturell an Bedeutung: Der Anteil der Buchungen an Pfingsten am Buchungsvolumen des Gesamtjahres stieg bereits im letzten Jahr von 9 % (2024) auf 12 % (2025). Die Sommermonate bleiben zwar dominant, zeigen jedoch aufgrund der bereits hohen Auslastung keine vergleichbare Wachstumsdynamik mehr. Die bisherigen Buchungszahlen für 2026 zeigen einen ähnlichen Trend.

Nachfrage wächst, Juni günstige Alternative

"Die Nachfrage nach Camping über Pfingsten wächst stark. Camper sollten ihren Wunsch-Campingplatz jetzt buchen, solange noch Verfügbarkeiten vorhanden sind", sagt Uwe Frers, Geschäftsführer von PiNCAMP. Der Camping-Experte hat noch einen Spartipp: "Für Familien mit nicht schulpflichtigen Kindern oder Paare lohnt sich ein Blick in den ferienfreien Juni: Hier ist die Campingplatz-Verfügbarkeit aktuell noch sehr hoch, zudem liegen die Preise unter dem Niveau der Sommerferien."

Methode

Die PiNCAMP Echtzeit-Verfügbarkeitssuche analysiert rund 3.500 der wichtigsten Campingplätze in Europa hinsichtlich aktueller Buchbarkeit auf PiNCAMP. Ausgewertet wurde der Reisezeitraum 23.-28. Mai 2026 (5 Nächte) für eine Beispielfamilie mit 2 Erwachsenen und 1 Kind in beliebten Regionen mit mindestens 5 buchbaren Campingplätzen. Stichtag: 13. April 2026. Ergänzend wurden Buchungs- und Nachfragedaten aus den Jahren 2024 und 2025 analysiert.

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Über PiNCAMP

PiNCAMP ist das Campingportal der drei großen Mobilitätsclubs ADAC (Deutschland), ANWB (Niederlande) und TCS (Schweiz) und gehört mit über 19 Millionen Besuchen pro Jahr auf seinen Portalen und Apps zu den führenden Plattformen für Campingurlaub in Europa. Die Plattform bietet Inspiration und redaktionelle Informationen zu rund 15.000 Campingplätzen in Europa, von denen ca. 3.500 sofort online buchbar sind. Nutzer profitieren von den etablierten ADAC Klassifikationen und von rund 480.000 authentischen Camper-Bewertungen. Mit der "PiNCAMP Echtzeit-Verfügbarkeitssuche", die die wichtigsten Campingplätze in Europa auf freie Verfügbarkeiten überprüft, finden Camper noch verfügbare Campingplätze zur Buchung. Ergänzt wird das Angebot durch leistungsstarke Such- und Filterfunktionen, die eine schnelle und passgenaue Auswahl ermöglichen. Mit der kostenpflichtigen Rabattkarte "ADAC Campcard" können Camper bis zu 50 % bei der Buchung sparen. Weitere Informationen: www.pincamp.de.