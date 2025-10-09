Anapaya Systems AG

Die Glasfaserinfrastruktur von GAS&COM trifft auf die SCION-Technologie von Anapaya, um das neue Secure Swiss Utility Network bereitzustellen

Zürich (ots)

Anapaya, der Anbieter von SCION-basierten Netzwerklösungen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit GAS&COM, einem der führenden Glasfasernetzbetreiber der Schweiz, bekannt, um das Secure Swiss Utility Network (SSUN) bereitzustellen. Diese souveräne Konnektivitätsplattform wurde für Versorgungs- und Energieunternehmen des Landes entwickelt. Sie gewährleistet angesichts zunehmender Cyber-Bedrohungen Ausfallsicherheit, Sicherheit und Souveränität.

GAS&COM betreibt eine umfangreiche Glasfaserinfrastruktur in der ganzen Schweiz und bietet vielen Versorgungsunternehmen eine leistungsstarke Konnektivität. Durch die Kombination dieses robusten Glasfaser-Backbones mit der SCION-Technologie von Anapaya bietet das SSUN der Energie- und Versorgungsbranche ein beispielloses Mass an sicherer und widerstandsfähiger Vernetzung.

"Beim SSUN geht es um mehr als nur Konnektivität - es geht darum, eine souveräne digitale Grundlage für die kritische Infrastruktur der Schweiz zu schaffen", sagte Martin Bosshardt, CEO von Anapaya. "Die landesweite Glasfaserreichweite von GAS&COM, der Versorgungsunternehmen im ganzen Land vertrauen, passt perfekt zur sicheren und widerstandsfähigen Vernetzung von SCION. Gemeinsam ermöglichen wir ein Netzwerk, das speziell auf die Bedürfnisse des Energiesektors zugeschnitten ist."

Angesichts der weltweit zunehmenden Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen gewährleistet das SSUN, dass die Schweizer Versorgungsunternehmen Zugang zu einem dedizierten, hochsicheren Netzwerk haben. Die Partnerschaft zwischen Anapaya und GAS&COM ist für die Erfüllung dieser Aufgabe von zentraler Bedeutung, da sie modernste Internetarchitektur mit bewährter Glasfaserinfrastruktur kombiniert.

"GAS&COM engagiert sich seit langem dafür, die Energie- und Versorgungsunternehmen der Schweiz mit zuverlässigen Glasfaserverbindungen zu unterstützen", sagte Sergio Milesi, CEO von GAS&COM. "Durch die Zusammenarbeit mit Anapaya gehen wir den nächsten Schritt und statten das SSUN mit einer souveränen, zukunftssicheren Netzwerklösung aus, die einen der wichtigsten Sektoren unserer Wirtschaft schützt und stärkt."

Mit der Glasfaserinfrastruktur von GAS&COM und den SCION-Lösungen von Anapaya wird das SSUN den Versorgungssektor mit einer durchgängigen, vertrauenswürdigen Konnektivität versorgen und damit sowohl die Widerstandsfähigkeit als auch die digitale Souveränität stärken. Weitere Informationen zum Secure Swiss Utility Network finden Sie auf der SSUN-Landingpage von GAS&COM.

Über Anapaya

Anapaya ist ein Schweizer Unternehmen, das die Sicherheit und Konnektivität des Internets durch die SCION-Internet-Architektur verbessern will. Diese bahnbrechende Technologie bietet sicheres Routing, Widerstandsfähigkeit gegen DDoS-Angriffe und hohe Verfügbarkeit.

Die Lösungen von Anapaya ermöglichen es globalen Unternehmen, in der heutigen Welt mit Zuversicht zu operieren, indem sie höhere Sicherheit und Flexibilität für ihre geschäftskritischen Dienste und Datenkommunikation bieten.

Gemeinsam mit seinem Partner-Ökosystem aus Telekommunikationsunternehmen, Systemintegratoren und Cloud-Anbietern macht Anapaya das SCION Internet für alle zugänglich. Zu den Kunden gehören unter anderem die Schweizerische Nationalbank und SIX, die das Secure Swiss Finance Network für kritische Anwendungen wie das Interbank Clearing System betreiben, das von mehr als 300 Banken genutzt wird, die Health Info Net AG, die das Secure Swiss Health Network bereitstellt, das von mehr als 30'000 Ärzten und der Schweizer Bundesverwaltung genutzt wird.

Anapaya wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz.

Über GAS&COM

Seit über 25 Jahren betreibt die GAS&COM AG das sicherste und schnellste Glasfasernetz der Schweiz. Als unabhängiger Telekommunikationsinfrastrukturanbieter versorgt das Unternehmen Kunden in der Schweiz, Liechtenstein und den Nachbarländern mit leistungsstarken Bandbreiten- und IP-Diensten, Glasfaserverbindungen und Rechenzentrumsanbindungen.

Die Kabel des Unternehmens verlaufen entlang des Schweizer Hochdruck-Erdgasleitungssystems und unterliegen strengsten Sicherheitsstandards - dies gewährleistet eine hervorragende Stabilität und Verfügbarkeit. Mit eigenen DWDM- und MPLS-Netzwerken liefert GAS&COM Übertragungskapazitäten von bis zu 32 Terabit pro Sekunde pro Glasfaserpaar, einschließlich internationaler Verbindungen.

Mit Standorten in Zürich, Vevey und Liechtenstein ist GAS&COM nah an seinen Kunden in der ganzen Schweiz. Sein Produkt SWISS DATACENTER LINK bietet eine redundante, landesweite und hochsichere Rechenzentrumsvernetzung.