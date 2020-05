Walter Global Asset Management

Walter Global Asset Management arbeitet mit Validus, einem Branchenführer im Bereich Finanzrisikomanagement, zusammen

Montréal (ots/PRNewswire)

Walter Global Asset Management ("WGAM") freut sich bekannt zu geben, dass es eine Minderheitsbeteiligung an Validus erworben hat, einer Firma für Finanzrisikomanagement mit Niederlassungen sowohl in Großbritannien (London und Eton) als auch in Kanada (Toronto), zu deren Kunden private Vermögensverwalter, institutionelle Anleger und Unternehmen gehören.

Diese vierte Transaktion innerhalb eines Jahres stellt die zweite internationale Partnerschaft und die bisher bedeutendste Kapitalallokation von WGAM dar und ermöglicht dem Unternehmen, sein Portfolio an Boutique-Vermögensverwaltungsfirmen und Vertriebspartnern weiter zu diversifizieren und zum ersten Mal mit einem innovativen strategischen Dienstleister in der Finanzbranche zusammenzuführen.

"Validus zeichnet sich durch seinen besonderen Ansatz im Finanzrisikomanagement, sein hochqualifiziertes Team und seine exklusive technologische Plattform aus - ganz zu schweigen vom enormen Wachstumspotenzial", erklärte WGAMs Chief Executive Officer und Gründungspartner Sylvain Brosseau. "Wir freuen uns sehr, mit derart talentierten und branchenführenden Partnern zusammenzuarbeiten, um Validus dabei zu unterstützen, noch größere Erfolge zu erreichen".

Validus wurde gegründet, um den Anforderungen an ein robustes Risikomanagement nach der globalen Finanzkrise gerecht zu werden, und hat sich in der Branche mit einem einzigartigen Geschäftsmodell durchgesetzt, das auf die Entwicklung maßgeschneiderter Finanzrisikomanagementstrategien und die Fähigkeit stützt, diese auf den Märkten umzusetzen. Untermauert wird dies durch eine hochentwickelte technologische Plattform. "Im aktuellen globalen Kontext ist Validus hervorragend positioniert, um auf die steigenden Bedürfnisse von Unternehmen zu reagieren, die ihre operativen Risiken inmitten eines Marktes, der in den kommenden Jahren weiter wachsen wird, verstehen und managen müssen", sagte Herr Brosseau.

"Wir verfügen bereits über eine starke europäische Präsenz, und mit einem etablierten Standbein in Nordamerika sind wir auf dem besten Weg, unser langfristiges Ziel zu erreichen, zum weltweit führenden unabhängigen Unternehmen für Risikomanagement aufzusteigen", erklärte Kevin Lester, Managing Partner bei Validus. "Die neue Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung dieses Ziels. WGAM ist ein formidabler Partner für Validus, der nicht nur geduldiges Kapital, einen langfristigen Ansatz für Partnerschaften und ein Netzwerk von Kontakten mitbringt, sondern auch das Fachwissen eines soliden Teams und die Möglichkeit, sich einer Plattform mit anderen spezialisierten Boutique-Firmen anzuschließen".

WGAM wird mit Validus bei den nächsten Schritten seiner Wachstumsstrategie zusammenarbeiten: Fortsetzung der internationalen Expansion mit Schwerpunkt auf Nordamerika und Asien, Entwicklung neuer Kundenbereiche - wie Pensionsfonds und Family Offices - und weitere Investitionen in seine Technologieplattform, um Fähigkeiten zu erweitern, die von seinem großen und schnell wachsenden Kundenstamm bereits sehr geschätzt werden.

Informationen zu Walter Global Asset Management

Das 2018 gegründete Walter Global Asset Management ist eine internationale Private-Equity-Geschäftsplattform, die wachstumsorientierten Boutique-Vermögensverwaltungsfirmen, Distributoren und strategischen Dienstleistern auf Basis einer echten Partnerschaft Entwicklungskapital und fachliche Expertise zur Verfügung stellt. Walter Global Asset Management ist Teil von Walter Financial, dem Investment-Bereich der Walter Group, einem Ökosystem für die Entwicklung von Unternehmen, das seit mehr als 60 Jahren floriert.

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2802163-1&h=904711391&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2802163-1%26h%3D660132063%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.walter-gam.com%252F%26a%3Dwww.walter-gam.com&a=www.walter-gam.com

Informationen zu Validus

Das 2010 gegründete Validus Risk Management ist ein unabhängiges technologieorientiertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf das Management von Marktrisiken wie Währungs-, Zins- und Warenpositionsrisiko spezialisiert hat. Mit branchenführenden Analyse-Tools, Marktwissen und proprietärer Technologie verwaltet Validus eine Risikoexposition von über 300 Milliarden USD für einige der größten institutionellen Anleger, Fondsmanager und Unternehmen der Welt. https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2802163-1&h=1014829294&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2802163-1%26h%3D3654533705%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.validusrm.com%252F%26a%3Dwww.validusrm.com&a=www.validusrm.com

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Walter Global Asset Management: Amélie Plante, DDMG Communications, 514-975-9425, strategie@amelieplante.com; Validus Risk Management: Haakon Blakstad, Partner, +44 203 923 8881, info@validusrm.com