Safavi Philanthropic Initiative

Mann besteigt den "Everest" zu wohltätigen Zwecken in Singapur ohne Klimaanlage

29.030 USD (die Höhe des Mt. Everest in Fuß oder 8.848 m) wurden von Francesco Reza Safavi, dem Vorstandsvorsitzenden der Safavi Philanthropic Initiative, für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Safavi hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Höhe des Mt. Everest mithilfe des erfahrenen Bergsteigers und Forschers Khoo Swee Chiow, der bereits Mt. Everest erklommen hat, zu bewältigen und das in seinem Wohnhaus während der Covid-19 Ausgangssperre. Als Mitglied des ersten Everest-Bergsteigerteams aus Singapur fiel Khoo die entscheidende Rolle zu, dafür zu sorgen, dass diese "Gipfelbesteigung" so "sicher" und authentisch wie möglich ausgeführt werden würde. Für diesen Bergsteiger bedeutete das nicht nur, 88.000 Stufen hoch und runter zu rennen und die Höhenunterschiede beim Erklimmen des höchsten Gipfels der Welt zu kalkulieren, bis er den Gipfel erreicht hatte, sondern alle Einzelheiten des Anstiegs, angefangen bei dem 21-tägigen Fußmarsch von Kathmandu bis zum Base Camp und die erforderlichen, mehrfachen Akklimatisierungswechsel zwischen den Camps wurden so wahrheitsgetreu wie möglich ausgeführt.

"Es war mir wichtig, den Berg auch im Kopf zu begreifen und dazu einen sehr erfahrenen Teamleiter zu haben, und Swee Chiow konnte das einfach", sagt Safavi. "Swee Chiow bedachte die Gefahren, wie die Überquerung des Khumba-Eisfalls oder den Kompromiss zwischen der Akklimatisierung und der Erhaltung der Energie für den Gipfelanstieg. Ich schätze mich glücklich und bin stolz, auf einen wirklich angesehenen Abenteurer als meinen Bergführer zu vertrauen, der der erste Südostasiate und nur die vierte Person weltweit ist, der den ,Explorers Grand Slam' absolviert hat, d. h. den Südpol, den Nordpol und die sieben Gipfel. Mein Dank geht an Swee Chiow, der mir bei dieser gemeinnützigen Spendenaktion geholfen hat", sagt Safavi. "Aber er hat auch 35.200 Extrastufen hinzugesetzt, die für die Akklimatisierungswechsel einstehen sollten, und das fand ich nicht mehr so schön," sagt er lachend.

Safavi ist möglicherweise der erste Mensch, der die vergleichbare Höhe des Mt. Everest in Singapur erklommen hat. Um diesen Anstieg noch gewaltiger zu gestalten, erfolgte er ohne Einsatz der Klimaanlage, wodurch die durchschnittliche Raumtemperatur in Singapur zu dieser Jahreszeit auf fast 35 Grad Celsius stieg. Safavi hebt hervor, dass seine Motivation während des einmonatigen Anstiegs maßgeblich durch die unaufhaltsamen Sticheleien seiner drei Töchter im Teenager-Alter befeuert wurde. "Es war eine starke geistige Herausforderung, jeden Tag mehrere Stunden hintereinander dieselben 22 Stufen im Haus hinauf- und hinabzugehen. Wir freuen uns, mit diesem monumentalen Anstieg gleich mehrere wohltätige Organisationen unterstützen zu können."

Mehr über die Reise finden Sie auf: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2797570-1&h=1242950039&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2797570-1%26h%3D3686063193%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsafaviphilanthropic.org%252Fsingapore-indoor-everest-challenge%252F%26a%3DSafavi%2BPhilanthropic%2BInitiative&a=Safavi+Philanthropic+Initiative

Informationen:

Die Mission der Safavi Philanthropic Initiative ist die Verbesserung von Lebensbedingungen und das Engagement von Führungskräften der Zukunft, um die gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen. Die Initiative bietet Organisationen und Einzelpersonen Ressourcen und finanzielle Hilfe, um ihnen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu helfen. Die Initiative nimmt keine Spenden oder gemeinnützige Beiträge entgegen.

Die begünstigten wohltätigen Organisationen sind:

Conservation International , Singapore Red Cross, Indonesia Red Cross, The Dipsea Race, AMKFSC Commu

nity Services, San Francisco Rock Project, ONE GIRL

