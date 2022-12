Westhouse Group GmbH

WESTHOUSE übernimmt neusta eastern europe

München (ots)

Die Münchner Westhouse Group setzt den eingeschlagenen Wachstumskurs fort und übernimmt die in Rumänien ansässige neusta eastern europe. Damit stärkt Westhouse die führende Rolle als Recruiting-Plattform im Technologie-Bereich.

Westhouse wurde 2002 in München gegründet und ist heute eine der führenden internationalen Recruiting-Plattformen. Die Gruppe vermittelt Experten aus dem Technologie-Bereich an renommierte Kunden in unterschiedlichen Vertragsformen: vom Freelancer, über Arbeitnehmerüberlassung bis hin zur Festanstellung oder dem Angebot von Managed Services. Die Westhouse Group beschäftigt an 13 Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien rund 430 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz von zuletzt knapp 200 Mio. EUR.

neusta eastern europe wurde 2018 durch Jascha Willimek mit dem Ziel gegründet der immer weiterwachsenden Nachfrage nach internationalen Technologie-Experten im DACH-Raum gerecht zu werden. Mit der Gründung aus einer deutschen Gruppe heraus und dem Hauptsitz in Bukarest wurde von Anfang an dem Wunsch Rechnung getragen die Märkte vor Ort in der Tiefe zu verstehen. Heute bedient neusta eastern europe deutsche und internationale Kunden mit der weltweiten IT-Expertensuche und dem Kandidatenschwerpunkt Osteuropa. Sei es als remote-Freelancer oder in der Auswahl und Begleitung eines Relocation Prozesses für feste Mitarbeiter.

Andreas Philippi, CEO der Westhouse Group, "Die Übernahme von neusta eastern europe ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Unser Ziel ist es, zum führenden Workforce-as-a-Service-Anbieter im Technologie-Bereich zu werden, um Experten mit dem perfekt passenden Job zusammenzubringen. neusta eastern europe hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum verzeichnet und eine führende Marktposition in Osteuropa erreicht. Somit werden vor allem unsere Kunden von einem deutlich erweiterten Kandidatenpool mit internationalem Fokus profitieren. Ich freue mich sehr, dass wir Jascha und sein Team für uns gewinnen konnten und bin überzeugt, dass wir gemeinsam die Erfolgsgeschichte von Westhouse fortsetzen und weitere Wachstumspotenziale heben werden."

"Teil der Westhouse Group zu werden ist eine großartige Chance für alle Seiten. Die Expertise, der Kundenstamm und die Reputation, die die Gruppe über die Jahre aufgebaut hat, sind beeindruckend und auch in europäischen Maßstäben selten. Mit der besonderen Positionierung der rein internationalen Ausrichtung der neusta eastern europe finden zwei Puzzlestücke zusammen, die sich perfekt ergänzen und gemeinsam enormes Potential haben, eine führende Marktstellung zu erreichen, da wir nun Firmen wie Kandidaten eine einzigartige Breite an Möglichkeiten bieten können.", ergänzt Jascha Willimek, Managing Partner von neusta eastern europe. "Und um die gemeinsamen Stärken voll auszuschöpfen werden wir die neusta eastern europe zu Westhouse International umfirmieren."