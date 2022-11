Clientis AG

DC Bank migriert erfolgreich auf die Clientis Service-Plattform

Die traditionsreiche DC Bank hat Anfang Oktober ihr Informatiksystem auf die Clientis Service-Plattform gewechselt und an die Betriebsprozesse der Clientis angedockt. Damit macht das Berner Bankhaus einen grossen Schritt in eine technologisch sichere und kosteneffiziente Zukunft. Gleichzeitig sichert sich die DC Bank ihre Unabhängigkeit und verfolgt weiterhin ihr erfolgreiches Geschäftsmodell.

Die DC Bank wurde 1825 von der Stadt Bern gegründet und ist eines der ältesten Finanzinstitute der Schweiz. Seit 1852 ist sie eine Institution der Burgergemeinde Bern und stolz auf die einzigartige Herkunft. Heute ist die DC Bank auf dem Platz Bern ein führendes Bankhaus für private Kundinnen und Kunden mit gehobenen Ansprüchen und verfügt über ausgeprägte Kompetenzen im Anlage- und Hypothekargeschäft.

Eine zukunftsorientierte Lösung

Wie ist es möglich, dieses erfolgreiche Geschäftsmodell in eine Zukunft mit sicherer und effizienter IT-Infrastruktur sowie modernster Technologie zu führen und gleichzeitig ein unabhängiges Finanzinstitut zu bleiben? Im Rahmen einer WTO-Ausschreibung mit umfangreichem Evaluationsverfahren hat die Clientis AG diese Frage den Verantwortlichen der DC Bank überzeugend beantwortet. Das modulare Offering der Clientis Service-Plattform ist ein umfassendes Komplettangebot für Regionalbanken mit zukunftsfähigen Lösungen und einem Wissensnetzwerk. Damit wurden die Anforderungen der WTO-Ausschreibung insgesamt am besten erfüllt und die Berner Bank hat sich für einen Wechsel zur Clientis Service-Plattform entschieden. Eine wichtige und nachhaltige Weichenstellung für die Zukunft des Unternehmens.

Die Renaissance Anfang Oktober 2022

Am ersten Oktober-Wochenende war es dann so weit: Die technische Migration auf die Clientis Service-Plattform wurde erfolgreich durchgeführt. Durch die Umstellung erhält die DC Bank Zugang zu einer modernen IT-Plattform und setzt auf den Betriebsprozessen der Clientis auf. Dadurch wird die Bank in den Bereichen IT Operations, Compliance und der Orchestrierung der Lieferanten entlastet. Dabei agiert die Clientis gegenüber der DC Bank als verlässliche Integratorin. Die Produkte, Technologien, das Know-how sowie die Innovationskraft liefern unter anderem langjährige Partnerfirmen wie Finnova, Swisscom, Inventx und weitere ausgewählte Anbieter.

Clever investiert

Die Clientis Service-Plattform ist die vorteilhafte Schweizer Sourcing-Lösung für kleine und mittelgrosse Banken. Rund ein Drittel aller Schweizer Regionalbanken profitiert bereits davon. Denn die Plattform bietet umfassende modulare und kosteneffiziente Sourcing-Lösungen für alle Facetten des Bankengeschäfts. "Nicht zuletzt hat uns das Kosten-Nutzen-Verhältnis überzeugt." unterstreicht Sacha Ammann, der Vorsitzende der Geschäftsleitung der DC Bank.

Open Finance Plattform von Inventx

2021 hat sich die Clientis AG entschieden, auf die ix.OpenFinancePlattform (ix.OFP) der Inventx zu migrieren. Damit bezieht sie ihre Technologie-, Applikations- und Security-Services cloudbasiert nach höchsten Sicherheits- und Compliance-Standards. Zudem stehen Clientis aus der ix.OFP unter anderem auch Open Banking, Data Science, Security Services oder Testing Services zur Verfügung. Inventx ist der Schweizer IT- und Digitalisierungspartner für führende Finanz- und Versicherungsdienstleister. Das unabhängige und eigentümergeführte Unternehmen konzipiert, betreibt und integriert IT-Lösungen für namhafte Kunden und ist zuverlässiger Partner der Clientis.

