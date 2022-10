Westhouse Group GmbH

Technology Recruiting-Plattform Westhouse ernennt Magdalena Polzin als Chief Legal Officer und setzt Wachstumskurs fort

Garching bei München (ots)

Westhouse Group, die führende technologiebasierte Recruiting-Plattform, hat Magdalena Polzin zum 1. Juni 2022 als Chief Legal Officer ernannt. Als Branchenexpertin hat sie in der Vergangenheit diverse Führungspositionen und Verantwortlichkeiten im Rechts- und Compliance Bereich innegehabt vor allem in der DACH Region. Zuletzt war sie maßgeblich am Aufbau eines TEMP-Sektors beteiligt und verantwortete unter anderem die Einführung und Sicherstellung der Compliance. Ihre breite Erfahrung wird sie in die neu geschaffene Rolle bei der schnell wachsenden Westhouse Gruppe einbringen.

Westhouse vermittelt hochqualifizierte Technologie-Experten aus dem IT- und Engineering-Bereich in unterschiedlichen Vertragsformen. Der Fokus des Unternehmens liegt im Bereich Contracting, Festanstellung, Arbeitnehmerüberlassung sowie Managed Services. Die Westhouse Group beschäftigt an 12 Standorte in Deutschland, der Schweiz und Italien rund 420 Mitarbeiter und hat zuletzt knapp 200 Mio. Euro umgesetzt.

Andreas Philippi, CEO der Westhouse Group, über die Ernennung von Polzin: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Magdalena Polzin den perfekten Fit für unser Team gewinnen konnten. Die Rolle und Kompetenz des Chief Legal Officer sind in unserer Branche von großer Bedeutung. Damit unsere schnell wachsende Recruiting-Plattform ihre Stärken ausspielen kann, müssen wir Vorreiter im Bereich Legal und Compliance sein. Magdalena Polzin bringt tiefes Fachwissen und Erfahrung mit einer Wachstums-Mentalität in Einklang, um die Ziele von Westhouse zu unterstützen und gleichzeitig die Bedürfnisse unserer Kunden und Kandidaten im Auge zu behalten."

Magdalena Polzin, Chief Legal Officer von Westhouse, fügt hinzu: "Ich freue mich sehr, das Unternehmen beim weiteren Wachstum zu unterstützen, indem ich den dynamischsten und modernsten Rechts- und Compliance-Bereich der Branche aufbaue, der den ambitionierten Plänen von Westhouse entspricht. Die Ernennung des CLO zeigt deutlich, dass Westhouse die Herausforderungen und Chancen der Branche versteht und die richtigen Schritte unternimmt, sich als starker Dienstleister am Markt nachhaltig weiter zu positionieren.