Die Global Payroll Week feiert weltweit Gehaltsabrechnungsprofis, die ihre Mitarbeiter korrekt und pünktlich bezahlen

Das https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2787458-1&h=2218755366&u=http%3A%2F%2Fwww.gpminstitute.com%2Fabout&a=Global+Payroll+Management+Institute (GPMI) wird Gastgeber der dritten jährlichen https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2787458-1&h=2159904332&u=http%3A%2F%2Fwww.gpminstitute.com%2Feducation-events%2Fglobal-payroll-week&a=Global+Payroll+Week (GPW, Globale Gehaltsabrechnungswoche) vom 27. April bis zum 1. Mai. Im Rahmen dieser Woche werden Gehaltsabrechnungsprofis für ihre Bemühungen gewürdigt und gefeiert, die dafür sorgen, dass Mitarbeiter auf der ganzen Welt jedes Mal pünktlich und genau ihren Lohn erhalten.

"Jetzt wollen wir mehr denn je den großartigen Gehaltsabrechnungsprofis applaudieren, die sich unermüdlich dafür einsetzen, dass Mitarbeiter auf der ganzen Welt ihren Lohn erhalten", sagt Dan Maddux, Präsident des Global Payroll Management Institute.

GPW bietet viele spannende Veranstaltungen und pädagogische Tools. Globale Gehaltsabrechnungsprofis können an zwei kostenlosen Webinaren teilnehmen und sich registrieren, um täglich kuratierte E-Mails mit Bildungsressourcen zu Themen zu erhalten, die für die Compliance bei der Gehaltsabrechnung wichtig sind. Exklusive neue digitale Inhalte, darunter ein Whitepaper, ein eBook und die Ergebnisse der jährlichen GPW-Branchenumfrage "Getting the World Paid" (Gehälter für die Welt) von GPMI werden ebenfalls veröffentlicht und der Öffentlichkeit während der einwöchigen Veranstaltung zugänglich gemacht.

Am letzten Tag der GPW wird GPMI auch den mit Spannung erwarteten Empfänger seiner ersten https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2787458-1&h=1463428991&u=http%3A%2F%2Fwww.gpminstitute.com%2Feducation-events%2Fglobal-payroll-week%2Fglobal-payroll-titan&a=Global+Payroll+Titan -Auszeichnung bekannt geben. Die Auszeichnung feiert, würdigt und befähigt die Gehaltsabrechnungsprofis, die für die Bearbeitung von Gehaltsabrechnungen aus mehreren Ländern verantwortlich sind.

Die https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2787458-1&h=2159904332&u=http%3A%2F%2Fwww.gpminstitute.com%2Feducation-events%2Fglobal-payroll-week&a=Global+Payroll+Week zielt darauf ab, die Sichtbarkeit der globalen Gehaltsabrechnungsbranche zu erhöhen und das Qualifikationsniveau der globalen Gehaltsabrechnungsprofis durch Aus- und Weiterbildungs- und Vernetzungsmöglichkeiten zu steigern. Dies wird durch die Unterstützung offizieller Sponsoren ermöglicht: https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2787458-1&h=3998459038&u=https%3A%2F%2Fwww.adp.com%2F&a=ADP , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2787458-1&h=2919214768&u=https%3A%2F%2Fimmedis.com%2F&a=Immedis , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2787458-1&h=2885703899&u=https%3A%2F%2Fwww.neeyamo.com%2F&a=Neeyamo und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2787458-1&h=2405849695&u=https%3A%2F%2Fwww.workday.com%2F&a=Workday .

Weitere Informationen über die Global Payroll Week, ihre Sponsoren und die verschiedenen jeden Tag stattfindenden Veranstaltungen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2787458-1&h=1438286638&u=http%3A%2F%2Fwww.gpminstitute.com%2F&a=www.gpminstitute.com .

Das Global Payroll Management Institute ist eine führende internationale Gemeinschaft von Gehaltsabrechnungsführern, Managern, Praktikern, Forschern und Technologieexperten. Besuchen Sie GPMI online auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2787458-1&h=1438286638&u=http%3A%2F%2Fwww.gpminstitute.com%2F&a=www.gpminstitute.com .

