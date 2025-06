Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg

Sommerferien 2025: Entspannter Reisen dank guter Vorbereitung

Bald beginnen im Dreiländereck die Sommerferien. In den kommenden Wochen erwartet der EuroAirport daher ein sehr hohes Passagieraufkommen. Eine frühzeitige Anreise an den Flughafen wird dringend empfohlen. Auch die Passagiere können mit guter Vorbereitung zu einem möglichst reibungslosen Betrieb beitragen.

Während der Sommerferien erwartet der EuroAirport ein sehr hohes Passagieraufkommen. Dies führt zwangsläufig zu längeren Wartezeiten an den Kontrollpunkten, sowohl bei der Ausreise als auch bei der Einreise. Eine frühzeitige Anreise an den Flughafen – mindestens zwei Stunden vor Abflug – wird deshalb dringend empfohlen.

Gute Reisevorbereitung vor dem Abflug

Es empfiehlt sich deshalb, sich vor dem Abflug frühzeitig über die Einreisebestimmungen der jeweiligen Fluggesellschaft und des Ziellandes zu informieren. Reicht eine Identitätskarte oder wird ein Pass und vielleicht auch ein Visum verlangt?

Wer die Möglichkeit hat, online einzuchecken, kann ebenfalls Zeit sparen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft, ob Online-Check-in möglich ist.

Die Anzahl Parkplätze ist begrenzt. Bei einer Anreise mit dem Auto empfiehlt es sich daher, den Parkplatz schon vorher zu reservieren beziehungsweise genügend Zeit für das Parken miteinzuberechnen. Generell empfiehlt der Flughafen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Zeit sparen am Flughafen

Das erhöhte Passagieraufkommen kann zu längeren Wartezeiten sowohl bei der Passkontrolle als auch beim Check-in-Bereich führen. Deshalb empfehlen wir Reisenden frühzeitig am Flughafen zu sein und am Schalter ihre Dokumente für das Check-in und für die Passkontrolle bereitzuhalten.

Um möglichst entspannt durch die Sicherheitskontrolle zu gehen und unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir die Passagiere zudem, sich bereits im Voraus zu informieren, was in das Aufgabegepäck und was in das Handgepäck gehört. Gewisse Gegenstände dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit auf die Flugreise genommen werden.

Wir bitten die Passagiere aus Sicherheitsgründen, ihr Gepäck nie unbeaufsichtigt zu lassen. Andernfalls kann dies zu einer Evakuierung des Terminals sowie einer Geldstrafe von bis zu 450 Euro führen. Die Passagiere werden auf verschiedenen Kanälen darauf hingewiesen, dass sie ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt stehen lassen sollen. Der Flughafen tut dies mittels Durchsagen im Terminal, auf Plakaten auf dem Flughafengelände sowie auf seiner Webseite.

Das erwartete erhöhte Fluggastaufkommen ist eine Herausforderung für alle Partner auf der Flughafen-Plattform. Wir setzen alles daran, dass die Reisenden ein möglichst angenehmes Passagiererlebnis erfahren dürfen.

