Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Mai 2024

Vaduz (ots) - Seit dem 1. Juni 2024 gibt es in Liechtenstein eine landeseigene Beratungsstelle für Migrantinnen und Migranten. Am Donnerstag, 6. Juni werden die Türen für Interessierte geöffnet. Die Stiftung Mintegra in Buchs sowie die infra Informations- und Beratungsstelle für Frauen in Schaan wurden vom Amt für Soziale Dienste beauftragt, ein Konzept für eine gemeinsame Beratungsstelle zu erarbeiten. Ziel war ...

mehr