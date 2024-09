LatentView Analytics

Attila Mermer wird neuer Direktor bei LatentView Analytics in der Region EMEA

Chennai, Indien und Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

LatentView Analytics, ein globales Beratungs- und Lösungsunternehmen für digitale Analysen, gab heute bekannt, dass Attila Mermer dem Unternehmen als Direktor in der Region EMEA beigetreten ist. Attila wird sich darauf konzentrieren, die Sichtbarkeit von LatentView in den Bereichen Automotive, Finanzdienstleistungen und CPG in EMEA, insbesondere in der DACH-Region, zu erhöhen.

Attila ist eine starke Führungspersönlichkeit mit branchenübergreifender Erfahrung. Er ist ein erfahrener Vertriebs- und Marketingleiter mit über 25 Jahren Erfahrung in kaufmännischen Funktionen in den Märkten DACH und EMEA. Sein Fachwissen umfasst die Bereiche Ad-Tech, KI-Datenanalyse, Medienmarketing und Publishing. In seinen früheren Funktionen hatte Attila unter anderem Führungspositionen bei VidMob, Emoteev, Bloomberg LP und The Economist Group inne.

„Attilas umfangreiche Erfahrung und sein internationales Netzwerk werden entscheidend dazu beitragen, unsere Datenanalyselösungen in Schlüsselsektoren wie Automotive, Finanzdienstleistungen und Konsumgüter in der DACH-Region voranzubringen", sagte Rajan Sethuraman, CEO von LatentView Analytics. „Seine nachweislichen Erfolge bei der digitalen Transformation passen zu unserem Ziel, Kunden dabei zu helfen, durch Datenanalysen geschäftliche Erfolge zu erzielen."

Auf die Frage nach seiner neuen Rolle sagte Attila: „In der DACH-Region werden Daten und Analysen – insbesondere im Bereich der generativen KI – immer wichtiger. Die Nachfrage nach fortschrittlichen Datenanalyselösungen ist sehr hoch, und der Erfolg in diesem Bereich hängt von der Fähigkeit ab, sich an neue Trends anzupassen und diese zu nutzen. In meiner neuen Rolle möchte ich die Marke LatentView in dieser Region stärken und gleichzeitig unsere Kunden dabei unterstützen, aus ihrer KI- und Analytik-Reise einen Mehrwert zu ziehen."

Weitere Informationen darüber, wie Daten und Analysen Ihr Unternehmen dabei unterstützen können, sich in der digitalen Welt zu behaupten, finden Sie unter www.latentview.com.

Information zu LatentView Analytics

LatentView Analytics ist ein globales digitales Wissenschaftsunternehmen, das Unternehmen dazu inspiriert und transformiert, sich in der digitalen Welt durch die Nutzung der Macht von Daten und Analysen hervorzutun. Das Unternehmen ist ein zuverlässiger Partner für Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter mehr als 30 Fortune-500-Unternehmen in Branchen wie Einzelhandel, Konsumgüterindustrie, Finanzdienstleistungen und Technologie. LatentView hat mehr als 950 Mitarbeiter in Büros in Princeton, San Jose, London, Frankfurt, Singapur und Chennai, Indien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.latentview.com/ oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2506313/Attila_Mermer_Director_LatentView_Analytics.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/attila-mermer-wird-neuer-direktor-bei-latentview-analytics-in-der-region-emea-302251255.html