Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg

Erste reguläre Transatlantik-Frachtverbindung am EuroAirport mit der nationalen kanadischen Fluggesellschaft Air Canada Cargo

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Erste reguläre Transatlantik-Frachtverbindung am EuroAirport mit der nationalen kanadischen Fluggesellschaft Air Canada Cargo

Air Canada Cargo landete am 14. April 2021 mit einer Boeing 787-900 Dreamliner am EuroAirport und eröffnete damit die neue Transatlantik-Frachtverbindung zwischen Toronto und Basel. Der Tradition entsprechend wurde der Dreamliner von der Flughafenfeuerwehr mit einer Wasserdusche begrüsst. Seit dem Ende der Aktivitäten von Swissair und Swissair Cargo am EuroAirport zu Beginn der 2000er-Jahre ist dies die erste reguläre Transatlantik-Frachtverbindung für den EuroAirport.

Ab dem 14. April 2021 wird Air Canada Cargo den Flughafen Basel-Mulhouse zweimal wöchentlich, mittwochs und sonntags, mit Ankunft um 12:55 Uhr und Abflug um 20:00 Uhr, mit Toronto – dem grössten Flughafen Kanadas – verbinden. Die neue Frachtroute wird mit der Boeing 787-900 Dreamliner bedient, einem Langstreckenflugzeug der neuesten Generation, das für seinen sparsamen Treibstoffverbrauch und seine geringe Lärmemission bekannt ist. Für die Flüge ab dem EuroAirport wird eine normale Passagierversion des Flugzeuges eingesetzt, wobei jedoch nur der Frachtraum für den Transport der Güter genutzt wird.

Die neue Frachtverbindung wird den Warentransport zwischen der trinationalen Region um den EuroAirport und Nord- sowie Lateinamerika für Import und Export erleichtern. Zudem trägt sie zur wirtschaftlichen Entwicklung des deutsch-französisch-schweizerischen Gebiets bei und führt zu einer breiteren Abstützung der Frachtsparte des EuroAirport.

Kontakt

Claire FREUDENBERGER

Verantwortliche Externe Kommunikation

+33 (0)3 89 90 75 09

media@euroairport.com

Flughafen Basel-Mulhouse | Postfach | CH-4030 Basel Aéroport Bâle-Mulhouse | BP 60120 | F-68304 Sain-Louis Cedex