Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg

EuroAirport: Veröffentlichung des Jahresberichts 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der EuroAirport hat seinen Jahresbericht 2020 veröffentlicht: www.euroairport.com/de/jahresbericht/2020

Dieser Bericht bietet die Gelegenheit, einen Moment innezuhalten und auf eine sehr besondere Zeit zurückzublicken. Entdecken Sie Monat für Monat, mit welchen Herausforderungen die Teams des EuroAirport sowie Passagiere, Besucher und Mitarbeitende der Flughafenplattform konfrontiert waren.

Erleben Sie 2020 noch einmal in Bildern, informieren Sie sich über die Kennzahlen des Unternehmens und erfahren Sie mehr über die Perspektiven 2021.

Der EuroAirport goes digital! Der Jahresbericht 2020 ist online verfügbar, was den Leserinnen und Lesern ein interaktives Lesen ermöglicht (Fotos, Videos, Möglichkeit zum Teilen, etc.). Wer will, kann aber trotzdem eine PDF-Version ausdrucken. Bitte achten Sie darauf, dass die Finanzzahlen erst nach Freigabe des Verwaltungsrates im Mai 2021 zur Verfügung stehen werden.

2020 war ein historisches Jahr, und mit unserem Blick hinter die Kulissen des Krisenmanagements des Flughafens zeichnet dieser Jahresbericht gleichzeitig ein Stück Geschichte ab.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre!

EuroAirport

Kontakt

Claire FREUDENBERGER

Verantwortliche Externe Kommunikation

Telefon: +41 (0)61 325 75 09

E-Mail: media@euroairport.com

Flughafen Basel-Mulhouse | Postfach | CH-4030 Basel Aéroport Bâle-Mulhouse | BP 60120 | F-68304 Sain-Louis Cedex