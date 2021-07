Cytiva

Cytiva und Pall Corporation investieren 1,5 Milliarden US-Dollar über zwei Jahre, um die wachsende Nachfrage nach biotechnologischen Lösungen zu decken

Amersham, United Kingdom (ots/PRNewswire)

-- Umfangreiche Investitionen erweitern die Produktionskapazitäten für Life-Science-Produkte an 13 Standorten von Cytiva und Pall Corporation und helfen, die Nachfrage der Kunden zu erfüllen.

-- Eröffnung neuer Standorte in den USA und Großbritannien zur Realisierung regionaler Fertigungsmodelle. Insgesamt planen die Unternehmen, in den nächsten zwei Jahren 2000 Vollzeitmitarbeiter einzustellen.

-- Die Investition folgt auf fünf strategische Akquisitionen, die die Unternehmen in diesem Jahr getätigt haben, und kommt zu Cytivas anhaltenden Kapazitätsinvestitionen hinzu, die bis 2022 auf 500 Millionen US-Dollar geschätzt werden.

Ein fortlaufender strategischer Wachstumsplan von Cytiva und der Pall Corporation, die zur Danaher (NYSE: DHR) Corporation gehört, wird die Produktionskapazitäten und Dienstleistungen für globale Biowissenschaftskunden geografisch ausweiten.

Die Investition, die bereits im Gange ist, umfasst neue Standorte, Erweiterungen in bestehenden Fabriken und ist zusätzlich zu den bereits angekündigten Investitionen. Es folgt auf fünf Akquisitionen, die die Unternehmen in diesem Jahr bisher getätigt haben.

Emmanuel Ligner, Danaher Konzernvorstand, sagt: "Unsere Kunden sagen uns, dass sie Zugang zu flexibler Fertigung, einer zuverlässigen globalen Lieferkette und mehr regionalen Optionen benötigen. Diese Investition treibt unser Expansionsprogramm weiter voran, so dass wir die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden und letztlich ihrer Patienten schnell erfüllen können."

Die Kapazitätserweiterung von Cytiva und Pall Corporation wird die Herstellung von Schlüsselprodukten für die Herstellung von biologischen Medikamenten erhöhen.

Die Unternehmen investieren:

Mehr als 600 Millionen US-Dollar für Chromatographieharze - Medien zur Analyse oder Reinigung von Biomolekülen - durch den Aufbau einer neuen Produktionsstätte in den USA.

- Medien zur Analyse oder Reinigung von Biomolekülen - durch den Aufbau einer neuen Produktionsstätte in den USA. Mehr als 400 Millionen US-Dollar in Zellkulturmedien - in flüssiger oder pulverförmiger Form werden diese für die Züchtung und Kultivierung von Zellen verwendet, bevor sie gereinigt werden - Erweiterung der Betriebe in den USA, Großbritannien und Österreich.

- in flüssiger oder pulverförmiger Form werden diese für die Züchtung und Kultivierung von Zellen verwendet, bevor sie gereinigt werden - Erweiterung der Betriebe in den USA, Großbritannien und Österreich. Mehr als 300 Millionen US-Dollar in Einweggebrauch-Technologien - darunter Bioreaktor-Beutel für das Wachstum von Zellen, die zur Herstellung personalisierter Medikamente verwendet werden, und Spritzenfilter für die wissenschaftliche Forschung - expandieren in den USA und Großbritannien und statten eine neue Anlage in Cardiff, Wales, aus.

- darunter Bioreaktor-Beutel für das Wachstum von Zellen, die zur Herstellung personalisierter Medikamente verwendet werden, und Spritzenfilter für die wissenschaftliche Forschung - expandieren in den USA und Großbritannien und statten eine neue Anlage in Cardiff, Wales, aus. Mehr als 200 Millionen US-Dollar für den weiteren Ausbau der Standorte von Cytiva und der Pall Corporation in China und im übrigen asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und in den USA.

Diese Investition adressiert auch einige der wichtigsten Herausforderungen, die im Globalen Global Biopharma Resilience Index hervorgehoben wurden, der von Longitude, einem Unternehmen der Financial Times, durchgeführt und von Cytiva im März 2021 veröffentlicht wurde. Dazu gehören die Einstellung und Ausbildung von Talenten, die Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung, die Ausfallsicherheit der Lieferkette, Fertigungsmodelle sowie die Regierungspolitik und -vorschriften.

Informationen zu Pall

Die Pall Corporation ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Filtration, Separation und Reinigung und bietet Lösungen für die kritischen Fluidmanagement-Anforderungen von Kunden aus dem breiten Spektrum der Biowissenschaften und der Industrie. Als Teil der Danaher (NYSE: DHR) Familie von Wissenschafts- und Technologieinnovatoren arbeitet Pall mit Kunden zusammen, um Gesundheit, Sicherheit und umweltfreundliche Technologien voranzutreiben. Die technischen Produkte des Unternehmens ermöglichen Prozess- und Produktinnovationen und minimieren Emissionen und Abfälle. Die Pall Corporation bedient Kunden weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter: www.pall.com.

Informationen zu Cytiva

Cytiva ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Biowissenschaften mit mehr als 8.000 Mitarbeitern in 40 Ländern, die sich der Entwicklung und Beschleunigung von Therapeutika widmen. Als Teil der Danaher (NYSE: DHR)-Familie von Wissenschafts- und Technologieinnovatoren ist Cytiva ein zuverlässiger Partner für Kunden unterschiedlichster Größenordnung. Cytiva bringt Geschwindigkeit, Effizienz und Kapazität in Forschungs- und Produktions-Workflows und ermöglicht so die Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von transformativen Medikamenten für Patienten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.cytiva.com.