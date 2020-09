China Household Electrical Appliances Association

AWE 2021 offiziell gestartet

Peking (ots/PRNewswire)

Die Appliance & Electronics World Expo 2021 (AWE - Weltausstellung für Haushaltsgeräte und Elektronik) findet vom 11. bis 14. März 2021 im Shanghai New International Expo Center unter dem Motto "Smartize the Future" - eine smarte Zukunft - statt. Es ist die erste internationale Großmesse auf dem Gebiet, die vor dem Hintergrund der Pandemie sowohl online als auch offline stattfinden wird.

Jiang Feng, Präsident des AWE-Organisators China Household Electrical Appliances Association (CHEAA), gibt bekannt, dass die AWE in ein innovativeres, offeneres und integrativeres technologiebasiertes Ökosystem eingebaut wird.

AWE 2021 stärkt das Vertrauen der Branche

Die AWE hat seit ihrem Start in Schanghai im Jahr 2011 ein ganzes Jahrzehnt von Veränderungen beobachtet. So hat sie sich im Laufe der letzten zehn Jahre von einer Hausgeräteausstellung zu einer internationalen Messe für Geräte, Elektronik, Smart Home, Smart Entertainment, IdD, KI und 5G entwickelt.

Nach Ankündigung des Zusammenschlusses der AWE 2020 und der AWE 2021 bestätigten 95 Prozent der Aussteller sofort ihre Teilnahme, was ihre Wertschätzung der AWE und ihr Vertrauen in die Aussichten der Branche widerspiegelt.

Die AWE 2021 kommt nicht nur online, sondern auch offline zurück. Zweifelsohne stärkt die Nachricht das Vertrauen der Branche, den Schatten von Covid-19 abzuschütteln und ein qualitativ hochwertiges Wachstum aufrechtzuerhalten.

AWE 2021, eine Messe für Technologietransformation

Mit einer Ausstellungsfläche von über 140.000 m² werden die 11 Hallen der AWE 2021 in vier Zonen unterteilt: "Smart Home Zone", "Consumer Electronics Zone", "Smart Kitchen Zone" und "Ecology and Health Care Zone". Darüber hinaus schließt sich die AWE 2021 mit 36Kr zusammen, um eine "Unexpected Infinite City", eine unerwartete unendliche Stadt, zu bauen, die Unterhaltung mit praktischer Erfahrung kombiniert, um im beliebten Technologiepark noch mehr Spaß und Interaktion zu bieten.

Es sollte erwähnt werden, dass die AWE 2021 eine Reihe von Online-Aktivitäten wie Cloud-Foren, Cloud-Shows und Cloud-Live-Streams starten wird, um auf Online-Besucher abzuzielen.

AWE 2021, eine starke Stimme für die Branche

Die AWE 2019 wurde drei Wochen am Stück von acht renommierten CCTV-Programmen erfasst und in über 200 Minuten an ausführlichen Berichten übertragen. Auch 2021 wird die AWE mit bekannten Medien im In- und Ausland an umfassenden Berichten aus unterschiedlichen Blickwinkeln arbeiten.

Das parallel zur AWE stattfindende Forum China Home Appliance Development Summit wird ab 2021 in AWE Global Summit Forum umbenannt. Darüber hinaus dürfen Produkte, die sich auf den AWE Award 2020 beworben hatten, angesichts der Verschiebung der AWE 2020 ihren Antrag auf den AWE Award 2021 erneut einreichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1251050/AWE2021.jpg

Pressekontakt:

Nina Wang

nina@cheaa.org

86-010-51696625