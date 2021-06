REFIRE

REFIRE erweitert Brennstoffzellen-Systempalette mit PRISMA 12+ für den Schwerlastbereich auf der FCVC 2021

Shanghai (ots/PRNewswire)

- PRISMA 12+ Brennstoffzellensystem treibt schwere Lkw mit erhöhtem Wirkungsgrad an - REFIRE erhält das weltweit erste TÜV Rheinland Performance Verification Zertifikat für Brennstoffzellensystem

Shanghai REFIRE Technology Co. Ltd. (REFIRE), ein führender Anbieter von Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologien, hat seine unter dem Namen PRISMA bekannte Produktlinie von Brennstoffzellensystemen erweitert. Auf dem 6. International Hydrogen Fuel Cell Vehicle Congress (FCVC 2021), der diese Woche in Shanghai stattfand, kündigte das Unternehmen an, dass sein brandneues Wasserstoff-Brennstoffzellensystem PRISMA 12+ schwere Lkw mit mehr Leistung und Effizienz versorgen wird. Das neue System beinhaltet die neuesten technologischen Fortschritte von REFIRE, die durch die verstärkte Zusammenarbeit entlang der Lieferkette ermöglicht wurden und zu Kostensenkungen führen werden.

PRISMA 12+ zielt auf die zunehmenden Leistungsanforderungen von schweren Brennstoffzellen-LKWs in verschiedenen Anwendungsszenarien. Die Effizienzverbesserungen für das System belaufen sich auf eine Nettoverbesserung von 10 Prozent im Vergleich zu den Vorgängermodellen, wobei die Leistungsaufnahme des BOP (Balance of Plant) um 10 kW gesenkt wurde. PRISMA 12+ ist für eine Betriebsdauer von mindestens 30.000 Stunden mit weniger als 10 Prozent Leistungsabfall ausgelegt - ein Wert, der ihn auf eine Stufe mit Hochleistungs-Verbrennungsmotoren stellt.

In einer feierlichen Zeremonie im FCVC überreichte der weltweit führende Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleister TÜV Rheinland REFIRE das erste Verification of Performance-Zertifikat für das PRISMA 12+ System überhaupt. In Benchmarking-Tests konnte der TÜV Rheinland nachweisen, dass die Leistung die angegebenen Werte erreicht oder übertrifft.

Li Weichun, Global Head of Power Electronics Business Segment und General Manager von Greater China Solar & Commercial Products bei TÜV Rheinland, sagte: "REFIRE hat die Leistungsfähigkeit des PRISMA 12+ und seine branchenführende technische Stärke im Bereich der Wasserstoff-Energie voll und ganz unter Beweis gestellt, um das erste Zertifikat für den Leistungsnachweis von Brennstoffzellensystemen des TÜV Rheinland zu erhalten. TÜV Rheinland hat sich verpflichtet, die Industrie bei der Entwicklung von Leistungsdaten für das Produktbenchmarking zu unterstützen."

Robin Lin, Gründer, Vorsitzender und CEO von REFIRE, kommentierte die Auszeichnung mit den Worten "Der FCVC ist eine großartige Plattform, auf der wir unser innovatives PRISMA 12+ vorstellen können. Wir sind stolz auf die Anerkennung durch den TÜV Rheinland, denn sie ist eine starke Bestätigung unserer Überzeugung, dass höhere Standards in Bezug auf Sicherheit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind, um die Skalierung und Kommerzialisierung von Brennstoffzellen zu erreichen."

Informationen zu REFIRE

REFIRE hat seinen Hauptsitz in Shanghai und ist der weltweit führende Anbieter von kommerziellen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Null-Emissions-Technologien. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung, das Testen, den Prototypenbau, die Anwendungstechnik und auf integrierte Brennstoffzellensysteme für Busse, LKWs, Spezialfahrzeuge, Stromversorgungseinheiten und Schiffsanwendungen.

Im ersten Quartal 2021 treiben REFIRE-Brennstoffzellentechnologien und -produkte mehr als 2.700 Brennstoffzellenfahrzeuge (FCVs) im täglichen Einsatz in 15 Städten in ganz China sowie verschiedene Projekte in fünf weiteren Ländern an. Bis heute übersteigt die kombinierte Laufleistung der Fahrzeuge 63 Millionen Kilometer.