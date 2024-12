Constantin Film

Roger Crotti neu im Aufsichtsrat der Constantin Film

München (ots)

Roger Crotti wird mit Wirkung der nächsten Hauptversammlung im Frühjahr 2025 als Mitglied des Aufsichtsrats der Constantin Film AG bestellt. Zusätzlich wird er die Constantin Film in einer beratenden Funktion unterstützen und dabei seine umfassende Branchenexpertise einbringen.

Bernhard Burgener, Aufsichtsratsvorsitzender der Constantin Film, erklärt: "Mit Roger Crotti gewinnt unser Aufsichtsrat einen exzellenten Medienmanager. Seine langjährige Erfahrung und sein tiefgehendes Verständnis der Filmindustrie sind für unser Kontrollgremium von unschätzbarem Wert. Im Namen aller Aufsichtsratsmitglieder freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit und heiße ihn herzlich willkommen."

Roger Crotti kommentiert: "Ich freue mich, in den Aufsichtsrat der Constantin Film einzutreten, um meine Erfahrung im deutschsprachigen Medienmarkt einzubringen und an der strategischen Weiterentwicklung eines der renommiertesten Unternehmen der Filmbranche mitzuwirken."

Roger Crotti bringt eine einzigartige Expertise mit, die auf seiner 30-jährigen internationalen Medienkarriere beruht. Seine Laufbahn begann 1992 bei Disney in der Schweiz, wo er bis zur Position des Vice President/General Manager aufstieg. Anfang 2013 wechselte er nach München, wo er verschiedene Funktionen im Management des Medienkonzerns bekleidete. Von 2017 bis 2023 war er für Disney als Geschäftsführer für die DACH-Region tätig und verantwortete in dieser Funktion sämtliche Geschäftsbereiche von Disney in der Region. Unter seiner Ägide wurde der erfolgreiche Streamingdienst Disney+ gelauncht und etabliert, zahlreiche Nr.1-Kinoblockbuster in die Kinos gebracht, mehrere TV-Sender erfolgreich betrieben und das lokale Film- und Serien-Produktionsgeschäft erfolgreich aufgebaut. Nach seinem Ausscheiden bei Disney ist Roger Crotti unter anderem als Präsident des Zurich Film Festivals tätig, das kürzlich sein 20-jähriges Jubiläum feierte.