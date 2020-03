Pfizer Schweiz

Sabine Sylvia Bruckner ist neue Country Managerin bei Pfizer Schweiz

Seit Februar 2020 steht mit Sabine Sylvia Bruckner eine Frau mit langjähriger internationaler Führungserfahrung an der Spitze von Pfizer Schweiz. Ihre Vision als Country Manager Pfizer Schweiz? «Medizinische Innovation, die das Leben von Patientinnen und Patienten positiv beeinflussen und verändern können, soll weiterhin dort ankommen, wo sie gebraucht wird. Dies ist mir ein persönliches Anliegen und ich freue mich sehr darauf, diese Aufgabe gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei Pfizer und unseren Stakeholdern im Gesundheitswesen weiterzuführen.»

Sabine Sylvia Bruckner hat einen MBA in Health Service Management und verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Gesundheitssektor und der Pharmabranche. Sie war bei Pfizer in verschiedenen Funktionen im Finanzbereich tätig, zuletzt für den Geschäftsbereich «Inflammation & Immunology» Europa und Japan. Ihre Verbundenheit mit Pfizer Schweiz ist eng, seit mehr als 10 Jahren ist Bruckner beständiges Mitglied der Geschäftsleitung am Standort in Zürich an dem mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt sind. Sie kennt somit nicht nur die globale Organisation, sondern auch das lokale Führungsteam bestens.

Die Wahlschweizerin ist gebürtige Wienerin, hat drei Geschwister, ist verheiratet und Mutter eines 18-jährigen Sohnes. Menschen, eine kollegiale Zusammenarbeit und das Lernen von und miteinander sind Bruckner als Familienmensch besonders wichtig: «Die aktiv gelebte Unternehmenskultur von Pfizer, bei der sich alles um Fairness, Exzellenz, Freude und Mut dreht, ist für mich entscheidend, um gemeinsam erfolgreich zu sein.»

Pfizer - Breakthroughs that change patients' lives

Wir bei Pfizer sind dem Motto "bahnbrechende Therapien, die das Leben von Patienten verbessern" verpflichtet und stehen schon seit über 170 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln und Impfstoffen zur Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten. Pfizer ist eines der führenden biopharmazeutischen Unternehmen der Welt. Seit 1959 ist Pfizer in der Schweiz ansässig und leistet einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsversorgung der hiesigen Bevölkerung. Pfizer vertreibt schweizweit über 120 hauptsächlich verschreibungspflichtige Arzneimittel.

