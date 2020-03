HubSpot

HubSpot verpflichtet sich zu 450 neuen Arbeitsplätzen in Irland und kündigt neue Büroräume für das "HubSpot House" an

In 2013, eröffnete HubSpot (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2737796-1&h=845137919&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2737796-1%26h%3D3763562680%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2728737-1%2526h%253D1122454115%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.hubspot.com%25252F%2526a%253DHubSpot%26a%3DHubSpot&a=HubSpot) (NYSE: HUBS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2737796-1&h=1962515430&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2737796-1%26h%3D674633217%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Fhubspot-to-present-at-the-morgan-stanley-technology-conference-301010011.html%2523financial-modal%26a%3DHUBS&a=HUBS)), eine führende Wachstumsplattform, ihren EMEA-Hauptsitz in Dublin mit der Zusage, innerhalb der ersten drei Jahre 150 Mitarbeiter einzustellen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2737796-1&h=3562713504&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2737796-1%26h%3D1725129433%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.idaireland.com%252Fnewsroom%252Fhubspot-brings-inbound-ma%26a%3Dopened%2Bits%2BEMEA%2Bheadquarters%2Bin%2BDublin%2Bwith%2Bthe%2Bcommitment%2Bto%2Bhire%2B150%2Bpeople%2Bwithin%2Bthe%2Bfirst%2Bthree%2Byears&a=ihren+EMEA-Hauptsitz+in+Dublin+mit+der+Zusage%2C+innerhalb+der+ersten+drei+Jahre+150+Mitarbeiter+einzustellen). Seitdem haben sich Team und Büro, liebevoll "DubSpot" genannt, mehr als verdreifacht, sind über die ursprünglichen Räumlichkeiten hinausgewachsen und haben sich über One and Two Dockland Central vergrößert. Erst kürzlich in 2016 teilte HubSpot mit, weitere 320 Mitarbeiter in Dublin innerhalb von drei (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2737796-1&h=1925442544&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2737796-1%26h%3D705698667%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hubspot.com%252Fcompany-news%252Fhubspot-opens-new-dublin-office-commits-to-320-new-jobs-over-next-3-years%253F_ga%253D2.18896703.60146482.1581954575-17356240.1569331862%26a%3Dadditional%2B320%2BDublin-based%2Bemployees%2Bover%2Bthree%2B&a=weitere+320+Mitarbeiter+in+Dublin+innerhalb+von+drei+)Jahren (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2737796-1&h=3020730711&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2737796-1%26h%3D3767072619%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hubspot.com%252Fcompany-news%252Fhubspot-opens-new-dublin-office-commits-to-320-new-jobs-over-next-3-years%253F_ga%253D2.18896703.60146482.1581954575-17356240.1569331862%26a%3Dyears&a=Jahren) einzustellen.

Heute gab DubSpot bekannt, dass das Unternehmen weiterhin wächst und seine Präsenz auf der anderen Seite des Flusses Liffey mit einem neuen, hochmodernen Bürogebäude namens "HubSpot House" ausdehnen wird. Darüber hinaus wird HubSpot bis 2023 450 neue Arbeitsplätze schaffen, wodurch das Unternehmen Millionen von Organisationen in der gesamten EMEA-Region beim Wachstum unterstützen kann.

Mit diesem Wachstum werden alle Geschäftsfunktionen von HubSpot in Irland weiter expandieren - von der Entwicklung von Kernsoftware durch Ingenieure bis hin zur Unterstützung des globalen und vielfältigen HubSpot-Kundenstamms in den Bereichen Vertrieb und Service. Stellen werden in den Docklands-Büros des Unternehmens, im HubSpot House sowie in völlig abgelegenen Gebieten Irlands angeboten.

"Wir haben unseren EMEA-Hauptsitz in Dublin eröffnet, um globalen HubSpot-Kunden zu besserem Wachstum zu verhelfen und um eine Gelegenheit für talentierte Personen in den Bereichen Produkt, Technik, Verkauf, Dienstleistungen und Marketing zu schaffen und damit einen echten Einfluss auf dem gesamten Markt zu haben", so JD Sherman, President und Chief Operating Officer von HubSpot. "Unser Wachstum in Dublin hat unsere Erwartungen übertroffen, was ein Beweis für die harte Arbeit des Teams bei der Herstellung von Weltklasseprodukten, der Bereitstellung von außergewöhnlichem Service für unsere Kunden und der Schaffung einer integrativen und preisgekrönten Kultur ist. HubSpot House ist ein großartiger Ort, um auf der bereits geleisteten fantastischen Arbeit aufzubauen, und unser Engagement für die Talentförderung wird das Wachstum von HubSpot weltweit weiter vorantreiben."

Martin Shanahan, CEO, IDA Ireland, kommentierte die Erweiterung wie folgt: "HubSpots anhaltendes Engagement für das Wachstum in Irland ist ein Beweis für die harte Arbeit und den Erfolg des Teams hier. Der EMEA-Hauptsitz in Dublin spielt eine strategische Rolle für die globalen Operationen von HubSpot. Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass hier eine große Vielfalt von Aufgaben von der Technik bis zum Verkauf durchgeführt wird. Ich empfehle dem Unternehmen zudem die Schaffung von Fernarbeitsplätzen, die den starken Talentpool an regionalen Standorten nutzen werden."

Stellen Sie sich selbst bei DubSpot vor

2019 wurde HubSpot Dublin von Great Place to Work als der fünf beste Arbeitsplatz und der beste Arbeitsplatz für Frauen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2737796-1&h=1614095221&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2737796-1%26h%3D3108691758%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hubspot.com%252Fcompany-news%252Fhubspot-dublin-best-workplace-2019%26a%3D%25235%2BBest%2BWorkplace%2Bin%2BIreland%2Bby%2BGreat%2BPlace%2BTo%2BWork%252C%2Band%2Ba%2BBest%2BWorkplace%2Bfor%2BWomen%2Bin%2BIreland&a=von+Great+Place+to+Work+als+der+f%C3%BCnf+beste+Arbeitsplatz+und+der+beste+Arbeitsplatz+f%C3%BCr+Frauen) ausgezeichnet, was bestätigt, dass die Kernwerte von HubSpot - Flexibilität, Transparenz und Autonomie - der Schlüssel für eine florierende Arbeitsumgebung sind.

In Übereinstimmung mit seinem Kulturkodex (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2737796-1&h=3267650122&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2737796-1%26h%3D1084836817%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fblog.hubspot.com%252Fblog%252Ftabid%252F6307%252Fbid%252F34234%252Fthe-hubspot-culture-code-creating-a-company-we-love.aspx%253F_ga%253D2.32060089.60146482.1581954575-17356240.1569331862%26a%3DCulture%2BCode%252C&a=Kulturkodex) verpflichtet sich HubSpot, die Mitarbeiter dort zu unterstützen, wo sie am besten arbeiten. Und Teil dieses Engagements ist die Anerkennung, dass Talente nicht auf einen geografischen Standort beschränkt sein sollten, weshalb das Unternehmen in die Zukunft der Fernarbeit investiert. Mit fast 300 Fernmitarbeitern auf der ganzen Welt verfolgt HubSpot das Ziel, dass Teamkollegen auch mit Fernarbeit Großartiges leisten können, um ihre Karriere zu fördern und all das zu genießen, was die Kultur von HubSpot zu bieten hat.

Christian Kinnear, Vice President und Managing Director EMEA, fügt hinzu: "Das HubSpot-Team in Irland ist eine unglaublich talentierte und leidenschaftliche Gruppe, die von der Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen für individuelle Kundenherausforderungen lebt, was zusammengenommen global große Auswirkungen hat. Und das gilt auch dann, wenn Sie im HubSpot House, in One or Two Docklands Central oder von überall arbeiten."

Hallo HubSpot House!

Das HubSpot House ist im Herzen der Dubliner Docklands am No 1 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, gelegen und erstreckt sich über vier Stockwerke, jedes mit atemberaubender Aussicht auf den Fluss Liffey. Mit 800 Sitzplätzen bringt der neue Raum den Gesamteindruck von HubSpot in Dublin auf 17187 m2, wenn man ihn mit den bestehenden Büroräumen von One and Two Dockland Central kombiniert.

Das HubSpot House wurde in Zusammenarbeit mit Sonica Fiout entworfen, ist LEED (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2737796-1&h=3622708396&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2737796-1%26h%3D286623424%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.igbc.ie%252Fcertification%252Fleed%252F%26a%3DLEED&a=LEED)-Platin-zertifiziert und befindet sich an der Stelle eines bahnbrechenden Bauvorhabens, das einen restaurierten Straßenbahneingang in Dublin und zwei Gebäude aus dem Industriezeitalter kombiniert. In Zusammenarbeit mit dem HubSpot-Einrichtungsteam, das bei der Renovierung recycelte Materialien verwendet, verbindet der Raum auf kunstvolle Weise alte und neue Architektur mit einigen einzigartigen und aufregenden Merkmalen:

- Fünf Küchen, ausgestattet mit wiederverwendbarem Geschirr (kein Einwegplastik) und ein Selbstbedienungs-Barista-Café - Dedizierter Onboarding-Flügel mit zwei Schulungsräumen im Klassenzimmerstil - Podcast-Aufnahme-Raum - Dachterrasse - Erfahrungszone für Kandidaten mit einem privaten Aufladebereich. - Eine Kinderecke, in der sich Kinder aufhalten können, wenn sie die Eltern im HubSpot besuchen - Ein ausgewiesenes "Kulturhaus" in einem denkmalgeschützten georgianischen Gebäude, das eine Yoga- und Entspannungszone, eine Bibliothek und einen Musik-/Proberaum umfasst.

Um mehr über die Kultur von HubSpot und über offene Stellen in den Dubliner Büros oder für Fernarbeit zu erfahren, besuchen Sie bitte die Seite zu Karrieren (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2737796-1&h=3532218625&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2737796-1%26h%3D3863526055%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hubspot.com%252Fcareers%252Fdublin-ireland%253Fhubs_signup-cta%253Dcareers-nav-homepage%26a%3Dthe%2Bcareers%2Bpage&a=die+Seite+zu+Karrieren).

Informationen zu HubSpot

HubSpot (NYSE: HUBS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2737796-1&h=1962515430&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2737796-1%26h%3D674633217%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Fhubspot-to-present-at-the-morgan-stanley-technology-conference-301010011.html%2523financial-modal%26a%3DHUBS&a=HUBS)) ist eine führende Wachstumsplattform. Seit 2006 verfolgt HubSpot seine Mission, die Welt stärker in sich zu binden. Heute nutzen mehr als 73.400 Kunden in mehr als 120 Ländern die preisgekrönte Software, Dienstleistungen und den Support von HubSpot, um die Art und Weise zu ändern, wie sie Kunden anziehen, ansprechen und begeistern. HubSpot, bestehend aus einem Marketing-Hub, einem Vertriebs-Hub, einem Service-Hub und einem leistungsstarken, kostenlosen CRM, gibt Unternehmen die Tools an die Hand, die sie brauchen, um besser zu wachsen. HubSpot wurde als "Glassdoor's #1 Best Place to Work in 2020" ausgezeichnet und genoss Anerkennung von Great Place to Work, Fortune, Entrepreneuer, Inc., The Boston Globe und anderen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Cambridge, MA, und Niederlassungen in Dublin, Irland; Singapur; Sydney, Australien; Tokio, Japan; Berlin, Deutschland; Bogotá, Kolumbien; Paris, Frankreich und Portsmouth, NH.

