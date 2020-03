Sovcombank

Sovcombank gibt Ernennung von zwei neuen, unabhängigen, nicht-exekutiven Vorstandsmitgliedern bekannt

Moskau (ots/PRNewswire)

Sovcombank gibt bekannt, dass ihr Vorstand die Ernennung von Regina von Fleming und Joel Lautier, zwei unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktoren, bestätigt hat.

Regina von Fleming hat über 25 Jahre lang Arbeitserfahrungen in Mittel- und Osteuropa gesammelt. Zuvor war sie 10 Jahre lang Geschäftsführerin von Axel Springer in Russland, wo sie den Wechsel der Mediengruppe von Print- zu Digitalmedien erfolgreich leitete. Zudem hatte sie führende und beratende Posten bei Unternehmen wie der Hürriyet Gruppe, Delta Capital, Krone AG und anderen inne. Frau von Fleming verfügt auch über beachtliche Erfahrungen als Mitglied von geschäftsführenden und Aufsichtsvorständen und ist gegenwärtig Mitglied der Vorstände von MTS, einem NYSE- und MOEX-notierten Unternehmen, sowie dem Vorstand der Chelpipe Gruppe.

Joel Lautier bringt 15 Jahre Erfahrung in Fusionen und Übernahmen, Strategie, Privatkapital- und Venture-Capital-Gesellschaften mit sich. Er ist Gründer und Geschäftsführer der russischen Investmentbank RGG Capital und konnte vielerorts Vorstandserfahrung sammeln, darunter derzeit als Mitglied des Vorstands des MOEX-notierten Unternehmens Yevropeyskaya Elektrotechnika (Elektroausstattung). Zuvor saß er im Vorstand der Chemiegruppe Sintez-OKA und war Vorstandvorsitzender von Russian Magnesium.

Sergey Khotimskiy, erster stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Sovcombank, sagt:

"Ich bin sehr erfreut, Regina und Joel beim Vorstand von Sovcombank begrüßen zu können, und habe keine Zweifel, dass deren beträchtliche Erfahrung und Fachkenntnisse für uns in unserer voranschreitenden Wachstumsphase von großer Bedeutung sein werden. Als Bank war uns die Bedeutung von erstklassiger Unternehmensführung schon immer klar. Durch den Gewinn von Regina und Joel als unabhängige Vorstandsmitglieder sind wir in der Lage, unsere Leitung weiter auszubauen."

Informationen zu Sovcombank:

Sovcombank ist eine der größten Privatbanken Russlands mit 1 Billionen RUB an Vermögenswerten laut Vorgaben der IFRS. Die Bank beschäftigt 16.000 MitarbeiterInnen in 2.447 Niederlassungen und Vertretungen in 1.034 russischen Städten und Ortschaften in insgesamt 75 Regionen.

Zu Sovcombanks Aktionären zählen neben den Gründern der Bank, Sergey und Dmitry Khotimskiy und deren Geschäftspartnern, russische Finanzinvestoren, Bankmanager sowie Mitglieder des Russian Direct Investment Fund (RDIF) und einer Reihe von internationalen Investment-Fonds aus Asien und dem Nahen Osten, einschließlich Public Investment Fund (Saudi-Arabien), der Katar Investment-Behörde, SBI Holdings und andere.

