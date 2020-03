Egmont Ehapa Media GmbH

Influencer RayFox lehrt Donald Duck das YouTuben

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

In der am 06.03. erscheinenden Ausgabe 6/20 des Micky Maus-Magazins ist der YouTuber und Influencer RayFox in Entenhausen zu Gast. Donald Duck ist beeindruckt von den rund 1,5 Millionen Abonnenten des erfolgreichen Online-Stars und möchte als DoDu313 nun selbst durchstarten. Ob ihm das gelingt?

Das Micky Maus-Magazin fragte in Ausgabe 23/19 nach den beliebtesten YouTubern und Influencern der Leser*innen. Neben Rewinside, Luca Concrafter, Jonas Ems, Julien Bam schaffte es auch RayFox in die Auswahl. Der YouTube-Star und Cousin von Bianca Claßen (alias BibisBeautyPalace) ging aus der Online-Abstimmung als deutlicher Gewinner hervor.

Vollgepackt mit 40 Seiten Comic-Spaß erscheint das Micky Maus-Magazin 6/20 zusammen mit einem aufregenden Geheimagenten-Set, bestehend aus einer UV-Lampe inkl. Batterien, Stift mit UV-Farbe sowie einer Lupe und Notizblock für streng geheime Nachrichten. Das Micky Maus-Magazin richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Micky Maus Comics ist nach Disney Lustiges Taschenbuch das reichweitenstärkste Kindermagazin im Gesamtmarkt und erreicht 458.000 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren (gemäß Kinder-Medien-Studie 2019). Die verschiedenen Produkte des Micky Maus-Portfolios sind am Kiosk und im Handel erhältlich und können im EGMONT-Shop unter https://www.egmont-shop.de/micky bestellt werden.

Für die Vermarktung ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich.

Für Rezensions- und Verlosungsexemplare des Micky Maus-Magazins wenden Sie sich bitte an die untenstehenden Pressekontakt.

Kontakt:

Anja Adam

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Im Auftrag von:

Egmont Ehapa Media GmbH

Egmont Verlagsgesellschaften mbH

Fon +49 (0)30/ 24 00 85 35

E-Mail a.adam@egmont.de