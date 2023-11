CGTN

CGTN: Der chinesische Präsident Xi trifft zu Gesprächen mit Biden und einem APEC-Treffen in San Francisco ein

Der chinesische Präsident Xi Jinping wurde von US-Beamten am Flughafen herzlich empfangen, nachdem er am Dienstag in San Francisco zu einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden und dem 30. APEC-Wirtschaftsgipfel eingetroffen war.

US-Beamte, darunter der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom und Finanzministerin Janet Yellen, waren am Flughafen anwesend, um Präsident Xi zu begrüßen.

Auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel sah man viele Auslandschinesen, die die Nationalflaggen Chinas und der Vereinigten Staaten schwenkten, um Xi zu begrüßen.

„Wir heißen ihn herzlich willkommen. Es ist wirklich wichtig, dass Sie wissen, dass die APEC eine gute Gelegenheit für ihn und Biden ist, unsere Beziehungen neu zu gestalten und weiter auszubauen", sagte Robert Weisenmiller, ehemaliger Vorsitzender der California Energy Commission.

Die beiden Präsidenten werden eingehende Diskussionen zu Fragen von strategischer, übergreifender und grundlegender Bedeutung für die Gestaltung der Beziehungen zwischen China und den USA und zu wichtigen Fragen in Bezug auf Frieden und Entwicklung führen, sagte Mao Ning, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, am Montag.

Die bevorstehenden Gespräche zwischen Xi und Biden werden das erste persönliche Treffen zwischen den beiden Präsidenten sein, seit sie im vergangenen Jahr am Rande des G20-Gipfels in Bali, Indonesien, zusammentrafen. Das Jahr 2022 erwies sich jedoch als schwierig für die Beziehungen zwischen den beiden Nationen, da der Besuch der damaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Chinas Region Taiwan die Beziehungen stark belastete.

Der Optimismus machte sich erst im Laufe des weiteren Jahres wieder bemerkbar. Peking und Washington haben in den letzten Monaten die Kommunikation wieder aufgenommen und sich in verschiedenen Bereichen häufig ausgetauscht, wodurch neue Bedingungen für die bevorstehenden Gespräche zwischen den beiden Staatschefs geschaffen wurden.

Die Welt beobachtet, ob die beiden Staats- und Regierungschefs die Ergebnisse von Bali verbessern und neue Entwicklungen in bilateralen Beziehungen in San Francisco einleiten können.

„Ich war begeistert, als ich sah, dass die Staats- und Regierungschefs Chinas und der Vereinigten Staaten alle Differenzen in Bezug auf die geopolitischen Herausforderungen, die ihre Teams regelmäßig erörtern, beiseite legten, um sich auf der APEC zusammenzusetzen. Weil sie die Bedeutung dieser Art von Engagement erkennen", sagte Ertharin Cousin, ehemaliger Direktor UN-Welternährungsprogramms.

Während seines Aufenthalts wird der chinesische Präsident Xi Jinping auch an einer Reihe von Veranstaltungen teilnehmen, die darauf abzielen, eine gemeinsame Basis mit führenden Vertretern der asiatisch-pazifischen Wirtschaftseinheiten zu finden. San Francisco ist die Gastgeberstadt für die APEC Leaders' Week 2023 vom 11. bis 17. November, die unter dem Motto „Schaffung einer belastbaren und nachhaltigen Zukunft für alle" (Creating a Resilient and Sustainable Future for All) steht.

