CGTN: Internationale Regierungsvertreter erwarten, dass das Treffen von Xi und Biden zu einer Annäherung der Beziehungen zwischen China und den USA führen wird

Peking (ots/PRNewswire) - Chinas Finanzaufsichtsbehörden haben am Mittwoch bei der Eröffnungszeremonie des Financial Street Forum 2023 in Peking versprochen, die finanzielle Offenheit auf hohem Niveau zu erweitern, um mehr ausländische Investitionen anzuziehen. Das diesjährige Forum steht unter dem Motto „Better China, Better World: Enhancing Financial Openness ...

