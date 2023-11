globegarden childcare

Eltern zeigen sich sehr zufrieden mit Globegardens Kinderbetreuung

Zürich (ots)

Globegarden, der führende Anbieter von Kinderbetreuung in der Schweiz, freut sich über sehr gute Ergebnisse in einer kürzlich durchgeführten Elternumfrage. Satte 95% der befragten Eltern gaben an, Globegarden uneingeschränkt weiterzuempfehlen. Beteiligt hatten sich rund 2'000 Eltern.

Besonders hervorgehoben wurden die pädagogische Fachkompetenz der Betreuungsteams, die Qualität der Ernährung, die Frische der in den Einrichtungen zubereiteten Mahlzeiten, der Bildungsplan der frühen Kindheit, die allgemeinen Bildungsangebote sowie die Lage und Ausstattung der Kindertagesstätten.

Grosse Zufriedenheit auch mit den Mitarbeitenden

Konkret sprechen sich 98% der rund 2'000 Eltern für die engagierten und kompetenten pädagogischen Teams sowie deren Bildungsarbeit aus und über 95% zeigen sich angetan davon, wie individuell die Bedürfnisse ihrer Kinder ernst genommen werden. 97% der befragten Eltern loben die positive Atmosphäre in der Kita und 92% das gesunde und frische Essen. Auch mit der Qualität des Austausches und der Kommunikation sind über 94% der Eltern sehr zufrieden. Gute Noten auf der Skala 0-6 gab es ausserdem für das pädagogische Bildungskonzept mit einer 5.3 sowie für die Herzlichkeit, Freundlichkeit und Familienorientierung mit den Noten 5.6 respektive 5.5.

Die Umfrage zeigt, dass Eltern nicht nur mit den pädagogischen und infrastrukturellen Aspekten von Globegarden äusserst zufrieden sind, sondern besonders auch mit der engagierten Arbeit der Teams, PädagogInnen und BetreuerInnen sowie dem Verwaltungspersonals in den verschiedenen Fachbereichen und im Familienservice.

Resultat konsequenter Weiterbildung

Die ausserordentlich hohe Zufriedenheit mit der pädagogischen Fachkompetenz der Teams führt globegarden auf die Gründung der Bildungsakademie der frühen Kindheit vor zwei Jahren zurück. Die Bildungsakademie bietet Schulungskampagnen rund um die frühe Bildung in den Kindertagesstätten. Im Rahmen dieser Bildungsakademie wurde 2022 und 2023 eine umfassende Schulungskampagne durchgeführt, bei der jede Fachkraft eine zweitägige Zertifikatsschulung durchläuft. Vertieft wurden die Ergebnisse der Zertifikatsschulung im gesamten Team und auf allen Stufen an den zwei Team-Weiterbildungstagen, die jährlich angeboten werden.

Globegarden wird das Angebot der Bildungsakademie für frühe Kindheit in den nächsten Jahren weiter ausbauen. Die Trägerschaft verfolgt damit das Ziel, ihren Mitarbeitenden fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich der frühen Kindheit anzubieten, das Berufsbild damit aufzuwerten und die Qualität der Betreuungsarbeit in der frühen Kindheit insgesamt weiter zu steigern.

Verstärkte Einbindung der Eltern

Globegarden hat sich in den letzten Jahren durch gezielte Massnahmen zur Einbindung der Eltern in den Betreuungsalltag engagiert, was sich als äusserst positiv herausstellte. Diese aktive Einbindung fördert eine stärkere Bindung zwischen den Eltern und den Kindertagesstätten. Grundlage bildet eine Studie der Bertelsmann-Stiftung mit dem Titel "Kita-Qualität aus der Perspektive von Eltern", veröffentlicht im Frühjahr 2021. Silke Bührmann, Direktorin für Pädagogik und Bildung sowie Geschäftsleitungsmitglied bei globegarden, betont insbesondere die Bedeutung des kontinuierlichen Austauschs und der Kommunikation.

Neben bewährten Praktiken wie Tagesberichten, Entwicklungsportfolios und Elterngesprächen werden auch monatliche Newsletter mit Fotos oder Videos aus den Einrichtungen bereitgestellt, um den Grundsatz "Pädagogik sichtbar machen" zu unterstützen. Zusätzlich bietet globegarden Familienberatungsdienste und spezielle Elternecken zur Förderung des gegenseitigen Austauschs. Regelmässige Veranstaltungen bieten interessierten Eltern die Möglichkeit, über pädagogische Themen zu diskutieren. Familienportal von globegarden bietet darüber hinaus informative Blogbeiträge rund um die Erziehung zu Hause und in den Kindertagesstätten.

Stärkung des Wissens- und Erfahrungstransfers

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg ist die Einbindung der Erfahrungen und Wünsche berufstätiger Mütter in die pädagogischen Konzepte. Galla Stambuk, Leiterin Familienservice bei Globegarden, hebt die Bedeutung dieses Ansatzes hervor. Sie betont, dass 95% der MitarbeiterInnen von globegarden Frauen sind, viele davon berufstätige Mütter. Diese Fachleute aus der Verwaltung und den Kindertagesstätten bringen ihre eigenen Erfahrungen als Mütter und BetreuerInnen in die Entwicklung von pädagogischen Konzepten und Initiativen in den Kindertagesstätten ein, was als integraler Bestandteil des Erfolgs des Unternehmens gilt.

Pflege der Wertschätzungskultur

Feiern wird globegarden diese Ergebnisse zusammen mit seinen MitarbeiterInnen an der gemeinsamen Weihnachtsfeier. An diesem Anlass werden ebenfalls die globegarden Awards verliehen. Während einem Monat haben Eltern, Partner, KollegInnen und weitere Personen die Möglichkeit gehabt, globegarden-MitarbeiterInnen zu nominieren, die in ihrem Leben einen Unterschied gemacht haben. Über 2'000 persönlich begründete Nominierungen sind bei der Personalabteilung eingegangen, werden dort verarbeitet und ausgewertet. Ein Komitee wählt dann die Award-Gewinnerinnen des Jahres 2023.

Die globegarden-Awards sind seit über 10 Jahren Teil der Wertschätzungskultur bei globegarden und heben individuelles Engagement für Kinder, Qualität, Pädagogik und Eltern hervor. Auch die Einrichtung des Jahres und weitere Team-Awards werden bei dieser Gelegenheit vergeben.

Globegardens Einsatz für die Wertschätzung und Weiterentwicklung der pädagogischen Teams, das klare Bekenntnis zur frühen Bildung und die aktive Einbindung der Eltern sowie transparente Kommunikation haben zu ausserordentlich positivem Feedback von Familien geführt. Diese Ergebnisse bestätigen das Engagement des Unternehmens für eine innovative, familien-und kindorienterte Kinderbetreuung.

Über Globegarden

Globegarden ist ein führender Anbieter von Kinderbetreuungsdiensten in der Schweiz und setzt sich seit Jahren für die Förderung der frühkindlichen Bildung und die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. Das Unternehmen hat eine langjährige Geschichte in der Kinderbetreuung und Bildung in der Schweiz und ist stolz auf seinen Beitrag zur Gemeinschaft und Schweizer Gesellschaft.