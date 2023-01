Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

LIEBER COOL ALS HEISS! Energie und Geld beim Abwasch sparen. Fairy liefert auch in lauwarmem Wasser strahlende Spülergebnisse

Schwalbach am Taunus (ots)

Schon mit kleinen Schritten lässt sich unser Alltag energiesparender gestalten. Wer auf eine geringere Spülwassertemperatur umsteigt, spart Energie und Geld. Ein Beispiel: Spülen bei 23 °C statt 41 °C spart bis zu 30 EUR auf der jährlichen Energierechnung (basierend auf den kalkulierten Energiekosten in Deutschland. Mehr Infos: fairy.de). Fairy unterstützt diese Idee mit seiner neuen Formulierung: Das Geschirrspülmittel wirkt schon in lauwarmem Wasser effektiv und löst hartnäckiges Fett zuverlässig. Und Fairy geht noch weiter: Für einen sparsamen Start in das neue Jahr haben Fairy Käufer:innen vom 8. Januar bis zum 5. März 2023 wöchentlich die Chance, die Erstattung ihrer Stromrechnung aus dem Jahr 2022 zu gewinnen.*

Kälter spülen = Energie & Geld sparen

Die Energiekosten steigen. Deshalb lohnt es sich, auch kleine Alltagsroutinen zu hinterfragen, um zu sparen und gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun: zum Beispiel beim Abwasch. Betrachtet man den CO2-Fußabdruck des Geschirrspülens von der Produktion des Spülmittels bis zu sauberen Tellern und Töpfen daheim, zeigt sich, dass der größte Teil der Emissionen zu Hause beim Abwasch entsteht: Die Temperatur des Spülwassers hat den größten Einfluss auf den Energieverbrauch und somit auch auf die Entstehung von CO2-Emissionen. Eine niedrigere Wassertemperatur macht den Abwasch nachhaltiger. Deshalb überzeugt Fairy mit einer exzellenten Reinigungskraft bereits in nur lauwarmem Wasser.

Mit lauwarmem Wasser Energie beim Abwasch einsparen

Der Abwasch bei niedrigen Temperaturen ist einfach und wirksam. Wer das Wasser nicht erhitzt, sondern nur lauwarm spült, spart Energie und damit neben CO2-Emissionen auch Geld. Aufs Jahr gerechnet lassen sich die eigenen Energiekosten um bis zu 30 EUR drücken, wenn man die Spültemperatur von 41 °C auf 23 °C reduziert (basierend auf den kalkulierten Energiekosten in Deutschland. Mehr Infos: fairy.de).

Mit Fairy zu strahlend sauberem Geschirr

Kein Schrubben, keine Energieverschwendung: Dank der neuen, hochkonzentrierten Formulierung reinigt Fairy effektiv in lauwarmem Wasser. Selbst hartnäckiges Fett wird bei niedrigen 23 °C schnell aufgelöst. Fairy sorgt so unkompliziert für glänzend sauberes Geschirr ohne viel Aufwand.

Aktion: Fairy erstattet die Stromrechnung

Fairy unterstützt die Menschen, die die Produkte der Marke verwenden, nicht nur mit einer neuen Formulierung für weniger Energieverbrauch: Im Aktionszeitraum vom 8. Januar bis zum 5. März 2023 erstattet die Marke wöchentlich eine Stromrechnung eines Fairy Käufers bzw. einer Käuferin.* Wer in diesem Zeitraum Fairy Geschirrspülmittel kauft und den Beleg auf fairy-strom.de hochlädt, hat die Gewinnchance auf die Erstattung seiner Stromrechnung aus dem Jahr 2022. Jede Woche wird ein:e neue:r Gewinner:in ausgelost.

Fairy Geschirrspülmittel mit Formulierung für einen energiesparenden Abwasch ist ab jetzt im Handel erhältlich.

Fairy Max Power, 370 ml, UVP: 2,29 EUR (Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.)

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

*Jeder Kauf = 1 neue Chance. Fairy erstattet die Stromrechnung der Gewinner:innen bis zu einem Maximalbetrag von 1.500 EUR. Die Aktion findet nur in Deutschland statt. Mehr dazu: fairy-strom.de