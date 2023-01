globegarden childcare

Einmal ungeniert hinter die Kulissen schauen

Tag der offenen Türe an allen Standorten

Zürich (ots)

Diesen März öffnet die führende Schweizer Kita-Trägerschaft jeweils für einen Samstagvormittag die Türen zu einer ihrer rund 60 Einrichtungen in der ganzen Schweiz. Eingeladen sind alle Kinder und deren Eltern, ganz egal, ob sie in die Kita gehen oder nicht. Auf die Besucher warten viele Überraschungen und magische Momente. Die Initiative ist Teil der auf Wertschätzung und Transparenz ausgerichteten globegarden-Philosophie.

Es gibt viele Gründe, das eigene Quartier besser kennenlernen zu wollen. Zugezogene möchten heimisch werden, Ansässige immer wieder Neues und Unbekanntes entdecken. Beides können Eltern mit ihren Kindern in den nächsten Wochen bei globegarden erleben. Denn die führende Schweizer Kita-Trägerschaft öffnet die Türen zu ihren rund 60 Einrichtungen in der ganzen Deutschschweiz.

Vom 4. März bis zum 1. April 2023 kann jeweils am Samstagmorgen eine der Einrichtungen besucht werden. Dabei dürfen nicht nur die Innen- und Aussenräume am jeweiligen Standort betreten werden. Die Besucher erhalten auch einen Einblick in den Alltag der Kita und können sich vor Ort aus erster Hand über die vielfach ausgezeichneten Lern- und Förderungskonzepte von globegarden informieren. An den einzelnen Standorten wird zudem ein Clown oder Künstler mit einem eigenen 60-minütigen Programm für die Kinder auftreten. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Es ist also für viel Überraschung und magische Momente gesorgt.

Die Initiative ist Teil einer auf Transparenz und Wertschätzung ausgerichteten hochwertigen Kinderbetreuung, die auch auf die Bedürfnisse der Eltern Rücksicht nimmt. Zu den Veranstaltungen sind alle Familien herzlich willkommen, die im Quartier wohnen, mit Freunden und Grosseltern. Die Daten der einzelnen Besuchstage sind:

Samstag, 4. März

Winterthur

globegarden Archhöfe, 10-14 Uhr, Lagerhausstrasse 10, 8400 Winterthur

Zürich

globegarden Dorfstrasse, 11-14 Uhr, Dorfstrasse 141, 8802 Kilchberg

globegarden Giesshübelstrasse, 10-13 Uhr, Giesshübelstrasse 15, 8045 Zürich

globegarden Kreis 6, 10-14 Uhr, Im Eisernen Zeit 51, 8006 Zürich

globegarden Paradeplatz, 10-14 Uhr, Talstrasse 58, 8001 Zürich

globegarden Seldwyla, 10-14 Uhr, Forchstrasse 370, 8008 Zürich

globegarden Sihlcity, 9-12 Uhr, Üetlibergstrasse 132, 8045 Zürich

globegarden Uhlandstrasse, 10-14 Uhr, Uhlandstrasse 6, 8037 Zürich

globegarden Friedensgasse, 10-14 Uhr, Friedensgasse 7, 8002 Zürich

Zug

globegarden Suurstoffi, 10-13 Uhr, Suurstoffi 16, 6343 Rotkreuz

Samstag, 11. März

Basel

globegarden Markthalle, 10-13 Uhr, Steinentorberg 26, 4051 Basel

globegarden Steinbühlallee, 14-17 Uhr, Steinbühlallee 216, 4123 Allschwil

Bern

globegarden Thunstrasse, 10-14 Uhr, Thunstrasse 80, 3006 Bern

Zürich

globegarden Bellerive, 10-13 Uhr, Bellerivestrasse 20, 8008 Zürich

globegarden Fluntern, 11-15 Uhr, Vorderberg 11, 8044 Zürich

globegarden Mühlackerstrasse, 9-12 Uhr, Mühlackerstrasse 67, 8046 Zürich

globegarden Schulgasse, 11-15 Uhr, Schulgasse 4, 8305 Dietlikon

globegarden Wengistrasse, 10-13 Uhr, Wengistrasse 2a, 8004 Zürich

globegarden Trollstrasse, 10-14 Uhr, Trollstrasse 16, 8400 Winterthur

Zug

globegarden Zugerstrasse, 10-13 Uhr, Zugerstrasse 4, 6330 Cham

18. März

Bern

globegarden Parkterrasse, 10-14 Uhr, Parkterrasse 14, 3012 Bern

Luzern

globegarden Schützenstrasse, 10-13 Uhr, Schützenstrasse 8, 6003 Luzern

Zug

globegarden Industriestrasse, 10-13 Uhr, Industriestrasse 6, 6300 Zug

globegarden Metalli, 10-13 Uhr, Industriestrasse 13a, 6300 Zug

globegarden Uptown, 10-13 Uhr, General-Guisan Strasse 6/8, 6300 Zug

Zürich

globegarden Carmenstrasse, 10-13 Uhr, Carmenstrasse 6, 8032 Zürich

globegarden Elias-Canetti, 13-16 Uhr, Elias-Canetti-Strasse 2, 8050 Zürich

globegarden Farbstrasse, 10-14 Uhr, Farbstrasse 31, 8800 Thalwil

globegarden Giacometti, 10-14 Uhr, Alfred-Ulrich Strasse 9, 8702 Zollikon

globegarden Glattpark, 9-12 Uhr, Thurgauerstrasse 105, 8152 Glattpark-Opfikon

globegarden Kilchbergsteig, 10-14 Uhr, Kilchbergsteig 13, 8038 Zürich

globegarden Talacker, 12-16 Uhr, Talacker 23, 8001 Zürich

globegarden Thurgauerstrasse, 11-15 Uhr, Thurgauerstrasse 54, 8050 Zürich

St. Gallen

globegarden Bernhardswies, 10-13 Uhr, Hecktackerstrasse 12c, 9014 St. Gallen

25. März

Zürich

globegarden Alfred-Escher, 12-16 Uhr, Alfred-Escher-Strasse 34, 8002 Zürich

globegarden Hardturmstrasse, 9-12 Uhr, Hardturmstrasse 120, 8005 Zürich

globegarden Hofackerstrasse, 10-14 Uhr, Hofackerstrasse 44, 8032 Zürich

globegarden Münchhalden, 10-13 Uhr, Münchhaldenstrasse 15, 8008 Zürich

globegarden Stadelhofen, 10-13 Uhr, Mühlebachstrasse 27, 8008 Zürich

globegarden Stettbachstrasse, 11-15 Uhr, Stettbachstrasse 33, 8037 Zürich

Basel

globegarden Hammerstrasse, 10-13 Uhr, Hammerstrasse 10, 4058 Basel

globegarden Röschenzerstrasse, 10-13 Uhr, Röschenzerstrasse 5, 4053 Basel

globegarden Neubadrain, 10-13 Uhr, Neubadrain 6, 4102 Binningen

globegarden Erlenmattstrasse, 10-13 Uhr, Erlenmattstrasse 79, 4058 Basel

Bern

globegarden Huebergass, 10-14 Uhr, Huberstrasse 7, 3008 Bern

1. April

Zürich

globegarden Circle, 10-14 Uhr, The Circle 67, Haus 14, 8058 Zürich-Flughafen

globegarden Konradstrasse, 10-14 Uhr, Konradstrasse 3, 8304 Wallisellen

globegarden Leutschenbachstrasse, 11-15 Uhr, Leutschenbachstrasse 95, 8050 Zürich

globegarden Lilienthal, 10-13 Uhr, Boulevard Lilienthal 1, 8152 Opfikon

globegarden Limmattalstrasse, 9-12 Uhr, Limmattalstrasse 223, 8049 Zürich

globegarden Nägelistrasse, 10-13 Uhr, Nägelistrasse 16, 8044 Zürich

globegarden Neugasse, 10-14 Uhr, Neugasse 138, 8005 Zürich

globegarden Schiffbauplatz, 11-15 Uhr, Schiffbaustrasse 2a, 8005 Zürich

Basel

globegarden Kirchplatz, 10-13 Uhr, Kirchplatz 5, 4125 Riehen

globegarden Malzgasse, 14-17 Uhr, Malzgasse 18d, 4052 Basel

globegarden Paulusgasse, 9-12 Uhr, Paulusgasse 16, 4051 Basel

Anmeldungen sind nicht notwendig.