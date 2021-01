Stonebranch GmbH

Stonebranch verkündet Rekordergebnis für 2020 und ist bereit für mehr Erfolg in 2021

Alpharetta, Georgia (ots/PRNewswire)

Eine Rekordzahl neuer Unternehmenskunden, wichtige Produktverbesserungen und die geografische Expansion sorgen für beispielloses Wachstum und Umsatz.

Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen zur Service-Orchestrierung und -Automatisierung, gab für das Jahr 2020 ein rekordverdächtiges Wachstum und einen Rekordumsatz bekannt, angetrieben durch zahlreiche neue Unternehmenskunden, bedeutende Technologie-Updates und die Expansion im asiatisch-pazifischen Raum.

Stonebranch konnte im Jahr 2020 eine Rekordzahl an neuen Unternehmenskunden gewinnen, was dem Unternehmen den höchsten Umsatz seit seiner Gründung im Jahr 1999 bescherte. Neue und verbesserte Integrationen mit Tools von Drittanbietern sowie die kontinuierliche Entwicklung von DevOps-Orchestrierungsfunktionen trugen ebenfalls zu der starken Leistung des Unternehmens bei. Zudem eröffnete Stonebranch im Januar 2020 einen neuen regionalen Hub für den asiatisch-pazifischen Raum in Kuala Lumpur, Malaysia, der es dem Unternehmen ermöglicht, von der schnell wachsenden Nachfrage in der Region nach Software für Service-Orchestrierung und -Automatisierung, einschließlich Workload-Automatisierung, zu profitieren.

"Stonebranch hatte ein sehr starkes Jahr 2020, beginnend mit einem Rekordumsatz", sagte Stonebranch's CEO Giuseppe Damiani. "Wir haben diese Ergebnisse erreicht, indem wir die Beziehungen zu unseren bestehenden Kunden weiter gestärkt haben und eine Bindungsrate von über 99 Prozent beibehalten haben. Wir haben auch eine rekordverdächtige Anzahl neuer Unternehmenskunden gewonnen. Die starke Leistung von Stonebranch ist nicht nur ein Beweis für die Kompetenz und das Engagement unseres Teams, sondern auch für die hoch bewertete Service-Orchestrierung und Automatisierungsplattform von Stonebranch, Universal Automation Center."

Universal Automation Center (UAC) ermöglicht es Unternehmen, automatisierte Jobs und Workloads in Echtzeit über zunehmend komplexe hybride IT-Umgebungen, Cloud-native Infrastrukturen und Big-Data-Pipelines zu orchestrieren. Anerkannt von führenden Analysten, darunter Gartner und EMA, erhielt UAC in 2020 auch den "High Performer"-Status von Endanwendern auf dem G2-Tech-Marktplatz.

Damiani fügte hinzu: "Seit mehr als 20 Jahren ist Stonebranch ein zuverlässiger Anbieter von IT-Automatisierungslösungen für einen großen Querschnitt von Branchen. Da Unternehmen ihre digitalen Produkte und Services ausbauen, überdenken I&O-Teams den einstmals siloartigen, opportunistischen Ansatz zur Automatisierung. Das Stonebranch-Team arbeitet eng mit unseren Kunden zusammen, um ihnen zu helfen, diese Automatisierungssilos aufzubrechen und ihre Ziele der digitalen Transformation zu erreichen."

Stonebranch hat das Universal Automation Center im Vergleich zum Vorjahr weiter deutlich verbessert. Diese Verbesserungen sollen Unternehmen dabei helfen, die Lücke zwischen On-Premises- und Cloud-Umgebungen zu schließen. So können Unternehmen im Rahmen ihrer Cloud-, Big-Data- und DevOps-Initiativen kundenorientierte Agilität vorantreiben.

Die Erweiterungen des Universal Automation Center umfassen neue und aktualisierte Integrationen mit Tools von Drittanbietern, die bei der Orchestrierung hybrider IT-Umgebungen helfen, darunter Integrationen mit Cloud-Service-Providern, IT-Service-Management-Lösungen, Lösungen, die entlang der Big-Data-Pipeline eingesetzt werden, weit verbreitete Tools für die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz sowie Container und Container-Automatisierungslösungen.

Darüber hinaus konzentrierte sich Stonebranch auf die Zusammenführung von Entwicklern mit IT-Ops-Teams, um die wachsende Nachfrage von Unternehmen zu unterstützen, die eine DevOps-Methodik eingeführt haben. Zu den Erweiterungen mit der UAC gehören Infrastructure-as-Code, Jobs-as-Code und die Orchestrierung der Automatisierungswerkzeuge, die entlang der DevOps-Toolchain eingesetzt werden.

"Wir haben die Erwartung, dass 2021 ein weiteres starkes Jahr für Stonebranch wird. Ganz oben auf der Liste steht die bevorstehende neue Version 7.0 von Universal Automation Center. UAC 7 wurde Seite an Seite mit unseren Kunden entwickelt und verspricht, Unternehmenskunden dabei zu helfen, völlig neue Ebenen der Service-Orchestrierung und -Automatisierung zu erreichen", so Damiani abschließend.

Informationen zu Stonebranch

Stonebranch entwickelt IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen in Unternehmen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben in eine hochentwickelte Echtzeit-Automatisierung von Geschäftsservices verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung, die Plattform von Stonebranch ist einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation Platform von Stonebranch können Unternehmen Arbeitslasten und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch bedient einige der weltweit größten Institutionen aus den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reise, Transport, Energie und Technologie.

Pressekontakt:

Scott Davis

scott.davis@stonebranch.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1089016/Stonebranch_Logo.jpg