Stonebranch erhält ISO 27001-Zertifizierung

Das Erreichen der höchsten Sicherheitsstandards ist der Schlüssel zur Unterstützung der Kunden bei der Bewältigung von IT-Orchestrierung und Automatisierung

Stonebranch Inc., ein führender Anbieter von IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die ISO 27001-Zertifizierung erhalten hat, einen weithin anerkannten internationalen Standard, der bewährte Verfahren für Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS) beschreibt.

"Diese Zertifizierung bestätigt nicht nur unser Engagement und unsere Investitionen in höchste Sicherheitsstandards, sondern signalisiert unseren Kunden, Partnern und zukünftigen Kunden auch, dass Stonebranch den Schutz von Informationen und Daten ernst nimmt", so Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch.

Nach ISO 27001 zertifiziert zu sein bedeutet, ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) zu betreiben und kontinuierlich zu verbessern. Die Zertifizierung veranschaulicht, dass die Geschäftsprozesse, Technologien und Mitarbeiter von Stonebranch die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit aller Informationen gewährleisten.

Das ISMS von Stonebranch wurde vom TÜV, einer unabhängigen und renommierten externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, in einer Matrix-Zertifizierung zertifiziert, um zu überprüfen und zu bestätigen, dass die Informationen gemäß anerkannter und bewährter Sicherheitsverfahren in allen weltweiten Rechtseinheiten von Stonebranch verarbeitet werden.

"Die ISO-Zertifizierung ist ein weiteres Beispiel für die vielen Schritte, die Stonebranch unternommen hat, um unseren globalen Kundenstamm bei der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu unterstützen", erklärte Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch.

ISO 27001 ist ein weltweit anerkannter Standard, der zahlreiche Anforderungen und Kontrollen für die Einrichtung, Aufrechterhaltung und Zertifizierung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) vorschreibt. Der Standard stellt sicher, dass Organisationen über etablierte Methoden und einen Rahmen für Geschäfts-, Personal- und IT-Prozesse verfügen, um Risiken für die Informationssicherheit zu erkennen, zu verwalten und zu reduzieren.

Über Stonebranch

Stonebranch baut IT-Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen, die IT-Umgebungen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben zu einer hochentwickelten Echtzeit-Business-Service-Automatisierung verwandeln. Unabhängig vom Grad der Automatisierung ist die Plattform von Stonebranch einfach, modern und sicher. Mit der Universal Automation Platform von Stonebranch können Unternehmen Arbeitslasten und Daten nahtlos über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Unterstützungspunkte in ganz Amerika, Europa und Asien. Stonebranch betreut einige der weltweit größten Institutionen in den Bereichen Finanzen, Produktion, Gesundheitswesen, Reisen, Transport, Energie und Technologie. Weitere Informationen über Stonebranch finden Sie unter www.stonebranch.com.

