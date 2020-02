Joe Nimble

Joe Nimble bringt in Zusammenarbeit mit Michelin einen neuenfunktionellen Laufschuh heraus und revolutioniert damit den Markt

Das Ziel von Joe Nimble, die Füße von den Zwängen des modernen Schuhwerks zu befreien, hat ein neues Niveau erreicht. Die zukunftsweisende Marke hat sich mit Soles by Michelin zusammengetan, um den nimbleToes Addict auf den Markt zu bringen. Diese Zusammenarbeit sorgt für eine Revolution im Bereich der Laufschuhe.

Der Schuh, der auf Grundlage von Joe Nimbles Designphilosophie toefreedom® und 40 Jahren Erfahrung entwickelt wurde, basiert auf dem biomechanischen Konzept von Lee Saxby (Biomechaniker, Lauftrainer und Erfinder des Functional FootMap Systems). Der Running-Schuh verfügt über eine von Michelin entwickelte Laufsohle, die für erstklassige Stabilität, Langlebigkeit und Traktion bei langen Straßenläufen sorgt.

Während des Runners World Laufsymposiums im Rahmen der ISPO-Sportmesse im Januar erörterten führende Industrievertreter eine Behauptung von Benno Nigg (führender Biomechaniker im Laufsport), dass die bestehenden Konzepte der Dämpfung inzwischen veraltet seien.

Seit Jahren werden konventionelle Laufschuhe auf der Grundlage der Bewegungskontrolle verkauft, die nicht mehr als wichtigster Faktor zur Vermeidung von Verletzungen angesehen wird. Komfort ist es, worauf es eigentlich ankommt.

Joe Nimble hat sich den Schuh angezogen und auf die Bedürfnisse der Läufer gehört: das Entwicklungsteam hat unermüdlich daran gearbeitet, einen Schuh zu entwerfen, der häufige Probleme wie Fußbeanspruchung und Knieschmerzen bekämpft.

Sebastian Bär, Geschäftsführer von Joe Nimble und Erfinder des Designkonzepts für Functional Footwear, erklärt: "Die natürliche Form des Fußes ist asymmetrisch, was im Gegensatz zu modernen Laufschuhen steht, die seit jeher immer eine symmetrische Form haben. Das bedeutet, dass die Zehen nicht in der Lage sind, den Fuß zu verankern und zu stabilisieren, was die Hauptursache für Schmerzen und ineffiziente Lauftechniken ist.

Vor allem ist der nimbleToes Addict der erste Laufschuh von Joe Nimble, der die Vorteile von Functional Footwear den 95 % der Läufer bietet, die "Fersenläufer" sind.

Sebastian weiter: "Er ist vorne breit, hat einen flache Zehenraum, der den Vorfuß stützt und stabilisiert und die natürliche Funktion der großen Zehe unterstützt.

Aufgrund der bewährten toefreedom®-Vorteile von Joe Nimble ist der anatomisch korrekte Zehenraum und der Nullabsatz in Kombination mit einem optimalen Schutz der Zwischensohle ideal für Freizeitläufer.

"More miles, less pain" lautet das Kernprinzip der Marke, und der nimbleToes Addict hilft Läufern, ihre Strecke ohne Komforteinbußen zu bewältigen.

Die richtungsweisende Marke hat sich ganz bewusst für eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform Indiegogo entschieden. "Schon während der Entwicklung der Schuhe haben wir sehr stark auf den Input und das Feedback von späteren Anwendern gesetzt. Sie gaben uns wertvolle Impulse und haben den nimbleToes Addict zu dem gemacht, was er heute ist: der perfekte Laufschuh", erläutert Sebastian Bär. "Da erscheint es nur konsequent, dass wir diesen Impulsgebern auch als Erstes Zugang zu unserer Neuentwicklung geben, an der sie mitgeholfen haben."

Der nimbleToes Addict ist derzeit ausschließlich über die Crowdfunding-Kampagne bei Indiegogo in den Farben Weiß und Grau erhältlich. Die ersten 300 Paar sind zum reduzierten Early-Bird-Preis erhältlich.

https://www.indiegogo.com/projects/functional-footwear-nimbletoes-addict

Die deutsche Schuhmarke Joe Nimble hat sich als der Experte für Functional Footwear etabliert. Die Marke hat ihr Fundament aus einem Kern von Experten aufgebaut, deren Wissen aus Erster-Hand-Erfahrungen bei einigen der härtesten Ultramarathon-Events hervorgeht.

Mit der Entwicklung von Toefreedom® steht Joe Nimble an der Spitze einer Schuhrevolution. Unter dem Motto "More miles, less pain" helfen die Produkte von Joe Nimble Läufern dabei, Spitzenleistungen zu erzielen und gleichzeitig Schmerzen zu reduzieren.

