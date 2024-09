Die RTLZWEI-Hitshow geht neue Wege: Cathy Hummels nimmt Abschied von "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI

Nach fünf erfolgreichen Staffeln plant RTLZWEI eine inhaltliche Weiterentwicklung seines Hitformats "Kampf der Realitystars". Gleichzeitig wünscht sich Moderatorin Cathy Hummels mehr Zeit für ihr Privatleben. Die erfolgreiche Moderatorin, Influencerin und Unternehmerin nimmt daher im besten Einvernehmen mit RTLZWEI Abschied von KDRS.

Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment: "Wir danken Cathy von Herzen für alles, was sie mit viel Leidenschaft für 'Kampf der Realitystars' geleistet hat. Gemeinsam mit ihr haben wir mit dieser TV-Perle den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Ich wünsche Cathy viel Glück und Erfolg bei allem, was sie anpackt. Privat wie beruflich. Und vielleicht führen ihre Wege ja auch wieder mal zu RTLZWEI. 'Kampf der Realitystars' werden wir konsequent weiterentwickeln, unsere vielen Fans mit spannenden Veränderungen überraschen und das Format völlig neu aufladen."

Cathy Hummels: "Zunächst möchte ich mich von ganzem Herzen für fünf wunderbare Jahre bei KDRS bedanken. Diese Zeit war mehr als nur eine berufliche Reise - sie war voller spannender Erlebnisse, unvergesslicher Momente und wertvoller Lektionen. Doch wie jede Reise, so hat auch diese nun ein Ende, und das aus einem sehr wichtigen Grund:

Am Montag wurde Ludwig eingeschult, und unser Leben hat sich von Grund auf verändert. Er ist nun ein Schulkind, und das bedeutet, dass er mich nicht mehr so leicht auf meinen Reisen begleiten kann. Mein Sohn war jedes Jahr mit in Thailand, nur einmal während Corona nicht - und diese Trennung hat mir fast das Herz gebrochen. Jetzt, wo er sein erstes richtiges Schuljahr beginnt, möchte ich als Mama an seiner Seite sein, mit ihm Hausaufgaben machen, ihn auf Tests vorbereiten, einfach für ihn da sein. Auch wenn mir der Abschied von KDRS unglaublich schwerfällt, so ist diese Zeit mit meinem Sohn unbezahlbar und ich möchte keinen Moment davon verpassen.

Ich wünsche dem ganzen KDRS-Team von Herzen alles Gute und werde euch in Zukunft voller Stolz aus der Zuschauerperspektive begleiten."