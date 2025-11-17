SWISSAID

Einladung & Interview-Angebot: "Stimmen der Resilienz"

"Stimmen der Resilienz: Wie Frauen in Kolumbien nd Ecuador Gewalt begegnen und heilen"

Was sind die Gründe für Gewalt an Frauen in Südamerika? Wie gehen betroffene Frauen damit um? Was kann man tun, um diese Frauen zu unterstützen?

Diesen und weiteren Fragen gehen wir am 26. November 2025, 18 Uhr mit einer spannenden Veranstaltung im Rahmen der #16TagegegenGewaltanFrauen nach. Wir laden Sie gemeinsam mit der Universität Bern ein zum Austausch mit Expertinnen aus der Wissenschaft und Präventionsarbeit.

Was Sie erwartet:

✊ Eindrückliche Geschichten von resilienten Frauen Neue Studieergebnisse über die Ursachen geschlechtsspezifischer Gewalt in Ecuador und Kolumbien ️ Austausch zwischen Expertinnen und Publikum

Im Gespräch mit

Dr. Christine Bigler , Interdisziplinäres Zentrum für Geschlechterforschung, Universität Bern

, Interdisziplinäres Zentrum für Geschlechterforschung, Universität Bern Karmen Ramírez Boscan , Member of the Colombian House of Representatives for Colombians living abroad

, Member of the Colombian House of Representatives for Colombians living abroad Dr. Nathaly Aya Pastrana , IMEK Research Center

, IMEK Research Center Mariana Córdoba, Leiterin Koordinationsbüro Kolumbien, SWISSAID

Der Anlass ist kostenlos und benötigt keine Anmeldung. Weitere Infos: https://www.swissaid.ch/de/beitraege/gegen-gewalt-an-frauen/

Zudem gibt es unabhängig vom Event die Gelegenheit, eine individuellen Termin für ein Interview mit der SWISSAID-Leiterin des Koordinationsbüros Kolumbien, Mariana Córdoba, zu vereinbaren, für einen Austausch zu unseren Gender-Projekte in Kolumbien. Mariana Córdoba spricht Spanisch und Englisch. Zeitraum: 25. Nov. - 2. Dez. 2025.

Falls Interesse besteht, nehmen Sie bitte direkt Kontakt auf mit Thaïs In der Smitten, media@swissaid.ch.

Freundliche Grüsse

Thaïs In der Smitten SWISSAID - Medien und Kampagnen