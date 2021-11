SWISSAID

Einladung Bundesratstag SWISSAID 2021 - Invitation aux médias

Einladung an die Medien

Bundespräsident Guy Parmelin empfängt eine Baselbieter und Zürcher Schulklasse, die am SWISSAID-Abzeichenverkauf teilgenommen haben.

Invitation aux médias

Le président de la Confédération Guy Parmelin reçoit le 12 novembre des écoliers et écolières qui ont pris part à la vente d'insignes de SWISSAID.

Deutsch (en français plus bas)

Einladung an die Medien

Bundespräsident Guy Parmelin empfängt Schulklassen

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren

Hiermit möchten wir Sie zum traditionellen Bundesrats-Empfang für die Schülerinnen und Schüler, die am SWISSAID-Abzeichenverkauf teilgenommen haben, einladen.

Bundespräsident Guy Parmelin empfängt zwei Klassen:

Brislach BL, Klasse von Maaike Campana, Primarschule Brislach

Turbenthal ZH, Klasse von Gaby Bosshard, Schule Hohmatt

SWISSAID, die schweizerische Stiftung für Entwicklungszusammenarbeit, wird durch Co-Präsident Fabian Molina sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreten sein.

Programm, 12. November 2021

13.45 Treffpunkt Bundesplatz Bern

Ankunft und Begrüssung der Klassen auf dem Bundesplatz

14.00-14.30 Sicherheitskontrolle, Eingang Parlamentsgebäude

14.30-15.30 Bundeshausführung durch Fabian Molina

15.30 Zvieri

16.30-17.30 Empfang durch Bundesrat Guy Parmelin

im Bernerhof, Bundesgasse 3, 3000 Bern

ab ca. 17.30 Verabschiedung der Klassen

Wir bitten Sie, sich bis zum 9. November 2021, 12.00 für den Anlass mit einer E-Mail an media@swissaid.ch" class="uri-mailto">media@swissaid.ch anzumelden und uns mitzuteilen, ob Sie an beiden Programmpunkten oder nur an einem Teil dabei sein möchten. Beachten Sie bitte, dass Sie für den Einlass in den Bernerhof und das Parlamentsgebäude eine Akkreditierung benötigen. Hier geht es zur Akkreditierung.

Freundliche Grüsse

Français

Invitation aux médias

Le président de la Confédération Guy Parmelin accueille des écoliers-ères

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à la traditionnelle journée d’accueil du Conseil fédéral pour les élèves qui ont participé à la vente d’insignes SWISSAID. L’événement se déroulera le vendredi 12 novembre 2021.

A cette occasion, le président de la Confédération Guy Parmelin accueillera deux classes :

Brislach (BL), classe de Maaike Campana

Turbenthal (ZH), classe de Gaby Bosshard

La Fondation de coopération au développement SWISSAID sera représentée par son coprésident Fabian Molina ainsi que quelques collaborateurs-trices.

Programme

13.45 Rendez-vous sur la Place fédérale à Berne

Arrivée et accueil des classes sur la place

14.00-14.30 Contrôles de sécurité, entrée dans les bâtiments du Parlement

14.30-15.30 Visite guidée du Palais fédéral par Fabian Molina

15.30 Collation

16.30-17.30 Accueil des classes par le président de la Confédération Guy Parmelin

au Bernerhof, Bundesgasse 3, 3000 Berne

Dès 17.30 Salutations et départ des classes

Merci de vous inscrire à l’événement d’ici le mardi 9 novembre à 12h00 et de nous indiquer si vous prendrez part à l’intégralité du programme ou uniquement une partie à l’adresse media@swissaid.ch. Veuillez noter que vous aurez besoin d'une accréditation pour être admis-e au Bernerhof. Cliquez ici pour vous accréditer.

Avec nos salutations les meilleures,

SWISSAID

Verantwortliche für Medienarbeit in der Deutschschweiz

Thaïs In der Smitten

Rue de Genève 52

1004 Lausanne

Tel. + 021 620 69 76 und 077/408 27 65

Responsable médias pour la Suisse romande

Delphine Neyaga Rue de Genève 52

1004 Lausanne

Tel. + 021 620 69 73 et 076/582 76 66