Janngo verspricht in Davos 60 Millionen Euro zur Unterstützung afrikanischer Start-up-Unternehmen und fördert damit Technologie zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele (SDG)

Abidjan, Elfenbeinküste, Davos, Schweiz und Paris (ots/PRNewswire)

Janngo stellt seinen Janngo Capital Startup Fonds, einen Risikokapitalfonds von 60 Millionen Euro zur Finanzierung von Technologie-Start-up-Unternehmen vor, mit dem die Beschleunigung der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele in Afrika gefördert werden soll; der Fonds umfasst eine Ankerfinanzierung von 15 Millionen Euro der Europäischen Investitionsbank.

Am Vorabend seiner Teilnahme am 50. Weltwirtschaftsforum verspricht Janngo Technologie-Start-up-Unternehmen dank seines Janngo Capital Startup Fund in der Höhe von 60 Millionen Euro mit einem Double-Bottom-Line-Ansatz zu unterstützen. Der Fonds ist in dieser Form - als Risikokapital mit einer positiven Auswirkung auf die Gesellschaft - der erste seiner Art; er investiert einen Mindestanteil von 50 % in Start-up-Unternehmen in ganz Afrika - von der Seed- bis zur Growth-Phase - die von Frauen gegründet oder mitbegründet wurden bzw. Frauen begünstigen. Die Initiative ist Teil eines breiteren Engagements von Janngo, nämlich der Finanzierung der Nachhaltigkeitsziele in Afrika als Mitglied der Goalkeepers Community und des Global Future Council im Rahmen der Wirtschaftsagenda des Weltwirtschaftsforums.Janngo engagiert sich im Rahmen des Weltwirtschaftsforums für nachhaltigere und inklusivere Geschäftsmodelle"Obwohl die Attraktivität von Risikokapital aufgrund der Leistungsfähigkeit seiner Anlagekategorien zunimmt, konzentrieren wir uns weiterhin auf die wirtschaftliche Unterstützung des afrikanischen Kontinents. Im Jahr 2050 wird die Bevölkerung Afrikas 2,5 Milliarden betragen; dass bedeutet, dass wir bereits jetzt nach großtechnischen Lösungen für die Ernährung, Bildung, Betreuung und Arbeit von 1 Milliarde Menschen in weniger als 30 Jahren suchen müssen. Wir finden, dass traditionelle, ausschließlich auf Kapitalrendite und die Summe von Finanzhilfen basierende Entwicklungsmodelle wegen mangelhafter Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit gescheitert sind. Unsere These beruht auf der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen soliden Erträgen für unsere Anleger und gesellschaftlicher Verantwortung durch die Reduzierung der Diskrepanz zwischen Angeboten und ihren Märkten sowie auf der Nutzung von Technologie als Hebel (Leapfrog), um in den entscheidenden Entwicklungsphasen wesentliche Fortschritte zu erzielen. Das ist unser Ikigai, unser Auftrag und der Grund für die Wahl des Namens "Janngo", der bei den Fulbe "Morgen" oder "Zukunft" bedeutet, erklärt Fatoumata Bâ, Gründerin & geschäftsführende Vorsitzende von Janngo sowie geschäftsführende Gesellschafterin von Janngo Capital. vollständige Pressemitteilung hier (https://mma.prnewswire.com/media/1080620/Janngo_Capital_DE.pdf)

