DataVan stellt auf der EUROSHOP 2020 in Düsseldorf, Deutschland, aus

Die DataVan International Corporation, weltweit führender Anbieter von Kassensystemen für den Einzelhandel und das Gastgewerbe, gibt seine Teilnahme als Aussteller auf der EuroShop 2020 in Düsseldorf, Deutschland, vom 16. bis 20. Februar 2020 in Halle 3 bekannt. DataVan finden Sie am Stand I62.

Auf der Messe stellt DataVan seine neusten technologischen Innovationen für den Bereich Einzelhandel und Gastgewerbe vor. Besucher erwarten am Stand von DataVan folgende Highlights:

- SelbstbedienungsterminalDas Terminal setzt modulares Produktdesign mit einer Zusammenstellung aus einer breiten Palette an Geräten und Systemen in die Praxis um. Ob Standardmodell oder maßgeschneidertes Produkt: DataVan kann Konzepte zeitsparend und kostengünstig umsetzen.

- Vielseitiges TouchsystemDieses leistungsstarke Terminal bietet Kunden, Mitarbeitern und selbst der Öffentlichkeit neue Möglichkeiten. Dank seiner Vielseitigkeit ist es für jegliche Anwendungsszenarien im Einzelhandel und Gastgewerbe geeignet, wie unter anderem Self-Ordering, Self-Checkin/-Checkout, Self-Scanning zur Überprüfung von Preisen sowie Statusidentifikation. Es kann ganz nach Bedarf überall eingesetzt werden.

- KassensystemIndividuelles Design. Durch eine Kombination verschiedener Stile und Rückseitenfarben, Ständer, Systemmodule und -geräte können Anwender ihr ganz eigenes Kassensystem zusammenstellen, das ihrem Geschmack und gleichzeitig allen wesentlichen Anforderungen im Einzelhandel und Gastgewerbe nachkommt.

- Mini-PCAlles in einer gut transportablen Größe. Dieser kompakte Computer mit vollem Funktionsumfang kann alles, was Sie wünschen. Perfekt als Austausch gegen ein herkömmliches Kassen-PC-System oder zur Geschäftsautomatisierung.

- Visuelle Checkout-LösungAusgestattet mit künstlicher Intelligenz, Deep-Learning- und Computer-Vision-Technologien bietet DataVan eine herausragende visuelle Checkout-Lösung mit hoher Erkennungsgenauigkeit und geringer Vorabinvestition. Sie steigert die Effizienz an der Kasse und verringert die Wartezeit von Kunden um bis zu 80 %.

Wenn Sie weitere Informationen zur Anmeldung für die Messe oder für ein privates Treffen mit DataVan wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an inquiry@datavan.com.tw.

Wir freuen uns auf Sie am Stand von DataVan auf der EuroShop 2020

Informationen zu DataVan

DataVan hat über 30 Jahre Erfahrung im Bereich IT-Produkte für Unternehmen und bedient verschiedene vertikale Märkte wie Einzelhandel, Unternehmen, Banken usw. Aus unseren erstklassigen Produkten mit moderner Technologie und hochwertiger Bauweise können Kunden eine zuverlässige Lösung zusammenstellen, die ihren unternehmenskritischen Anforderungen nachkommt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.datavan.com.tw.

