Die 7. CIIE und das Hongqiao-Forum rücken den Fokus auf hochqualitativen Ausbau der Öffnung nach außen

Das 7. Hongqiao International Economic Forum (HQF), dessen Thema die Ermutigung zur Öffnung und die Förderung einer integrativen wirtschaftlichen Globalisierung ist, wird in diesem Jahr zusammen mit der China International Import Expo (CIIE) eine wichtige Bühne sein, um Chinas Engagement für eine Öffnung auf hohem Niveau zu präsentieren.

Im November 2024 wird in Shanghai eine Reihe von parallelen Sitzungen stattfinden, bei denen internationale Führungskräfte, Spitzenökonomen und Unternehmer zusammenkommen werden, um globale Herausforderungen anzugehen und Erkenntnisse auszutauschen.

Motto und Themen des Hongqiao-Forums

Zeitgleich mit der jährlichen CIIE findet das 7. HQF unter dem Motto „High-Standard Opening up for Universally Beneficial and Inclusive Economic Globalization" statt. Im Mittelpunkt der Diskussionen stehen Themen wie industrielle Entwicklung und nachhaltiger Städtebau, nachhaltiger Handel im Zeichen des Klimawandels, künstliche Intelligenz, neue Energiespeicher und neue Energiefahrzeuge. Das Forum wird auch den World Openness Report 2024 veröffentlichen und eine Reihe von Klausurtagungen und Werbeveranstaltungen umfassen.

Veröffentlichung des World Openness Report 2024

Der World Openness Report, der seit der 4. CIIE jährlich auf dem Forum veröffentlicht wird, liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie Länder und Regionen mit den Herausforderungen und Chancen einer vernetzten Welt umgehen. Der World Openness Report liefert eine umfassende Bewertung des Stands der weltweiten Offenheit in den Bereichen Handel, Finanzen, Infrastruktur, Klima und Politik. Der Bericht unterstreicht die Notwendigkeit, die globale Solidarität wiederherzustellen und neue Impulse für den internationalen Handel, die nachhaltige Entwicklung und den Klimaschutz zu setzen. Verfolgen Sie den World Openness Report 2024!

Verbesserung der Erfahrung und des Engagements der Teilnehmer

Auch in diesem Jahr wird die CIIE & HQF GALA vor der Eröffnungszeremonie stattfinden und erweiterte Dienstleistungen wie die frühzeitige Offenlegung von Informationen bieten, um sicherzustellen, dass die Gäste des Forums gut informiert sind. Auch die Interaktion mit den Medien wird eingeführt, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Darüber hinaus wird das Informationssystem des Forums modernisiert, einschließlich der Entwicklung einer benutzerfreundlichen mobilen Plattform mit interaktiven Funktionen zur einfachen Einbindung des Publikums und Terminplanung.

Mit dem CIIE-Pulse auf dem Laufenden bleiben

