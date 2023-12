CIIE

Die 6. CIIE endet mit einem Rekordergebnis

Shanghai, China (ots)

Die 6. China International Import Expo (CIIE), die am 10. November endete, ist eine weitere fruchtbare Veranstaltung, da der Wert der beabsichtigten Geschäfte, die während der sechstägigen Messe erzielt wurden, 78,41 Milliarden US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 6,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die sechste CIIE umfasste wie früher die Unternehmens- und Geschäftsausstellung, die Landesausstellung, das Hongqiao International Economic Forum (Hongqiao-Forum), eine Reihe von unterstützenden Aktivitäten sowie Veranstaltungen zum kulturellen Austausch unter Teilnehmern.

Die diesjährige Messe war ein beeindruckendes Treffen von Teilnehmern aus 154 Ländern, Regionen und internationalen Organisationen.

Mehr als 3.400 Unternehmen, darunter 289 der 500 weltweit führenden Unternehmen und Branchenriesen, stellten eine Rekordzahl neuer Produkte, Technologien und Dienstleistungen aus. Über 400 Technologien, Hightech-Produkte und innovative Dienstleistungen debütierten auf der großen Messe.

Die 6. CIIE begrüßte auch über 750 Handelsmissionen. Bei 96 Projektunterzeichnungszeremonien wurden mehr als 600 beabsichtigte Geschäfte erzielt.

Die Landesausstellung, die in diesem Jahr offline wieder aufgenommen wurde, ermöglichte es 72 Ländern und internationalen Organisationen, ihre wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften, Kultur und Kunst zu präsentieren. Unter ihnen waren 11 Erstbesucher, darunter Bahrain, die Zentralafrikanische Republik, Gambia, Guinea-Bissau, Honduras, Mali, Oman, Sierra Leone, Togo und Simbabwe.

Das 6. Hongqiao-Forum, das 22 Unterforen umfasste, hatte eine Rekordbeteiligung von mehr als 8.000 Teilnehmern.

Hochrangige Regierungsbeamte, Nobelpreisträger, Akademiker und eine Vielzahl von Führungskräften industrieller Tempomacher aus dem In- und Ausland wurden eingeladen, um über globale Offenheit zu diskutieren. Der World Openness Report 2023 wurde ebenfalls während der Veranstaltung veröffentlicht.

Eine Rekordzahl von Unterforen wurde von internationalen Organisationen wie United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), International Trade Center (ITC), und United Nations Global Compac gemeinsam veranstaltet.

Die 7. CIIE bereitet sich nun auf eine neue Runde globaler Roadshows vom 4. bis 12. Dezember vor. Die ersten Stationen sind drei europäische Länder: die Schweiz, Österreich und Frankreich.

Europäische Unternehmen nehmen regelmäßig an der CIIE teil und haben vom riesigen chinesischen Markt profitiert.

Laut der in Frankreich ansässigen Schneider Electric, die zum sechsten Mal an der CIIE teilnahm, hatte das Unternehmen auf der diesjährigen Messe Verträge mit mehr als 30 Unternehmen unterzeichnet, was einem Plus von 24% gegenüber dem Vorjahr entsprach.

"In der Vergangenheit waren wir hauptsächlich in der Fertigungs- und Bauindustrie tätig. In diesem Jahr hat es sich auf mehr als 10 Branchen ausgeweitet, darunter Energie, Gewerbebau und Biowissenschaften. Wir freuen uns auf weitere Kooperationen mit China, um gegenseitige Vorteile zu erzielen", sagte ein Vertreter des Unternehmens.

Bislang wurden bereits Ausstellungsflächen von mehr als 100.000qm für die 7. CIIE im Jahr 2024 gebucht. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz unter:

https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=en https://www.ciie.org/exhibition/f/book/register?locale=de &from=press