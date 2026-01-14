KonTent Champion

Startschuss für den Vorverkauf heute: LaVita IBU Weltcup Biathlon Ruhpolding 2027

Bild-Infos

Download

München/Ruhpolding (ots)

Schießen, Laufen, Gänsehaut: Während Ruhpolding am heutigen Mittwoch mit der Staffel der Frauen in die diesjährige Weltcupwoche startet, beginnt bereits der Kartenvorverkauf für den LaVita IBU Weltcup Biathlon 2027. Ab heute, 14.01.2026 12:00 Uhr, sind die Tickets exklusiv über Reservix erhältlich.

Vom 6. bis 10. Januar 2027 wird Ruhpolding erneut zum Treffpunkt der internationalen Biathlon-Elite. Fünf Tage lang kämpfen die besten Biathletinnen und Biathleten der Welt in der unvergleichlichen Atmosphäre der Chiemgau Arena um Weltcup-Punkte.

Ein besonderes Highlight für alle, die früh zugreifen: Wer sich direkt zum Start des Vorverkaufs während der Weltcupwoche 2026 ein Ticket sichert, erhält es zum vergünstigten Vorverkaufspreis. Schnell sein lohnt sich also gleich doppelt - durch den attraktiven Preisvorteil und die beste Auswahl an Plätzen.

Das Wettkampfprogramm 2027 im Überblick:

Mittwoch, 06. Januar 2027: Staffel Frauen

Donnerstag, 07. Januar 2027: Staffel Männer

Freitag, 08. Januar 2027: Sprint Frauen

Samstag, 09. Januar 2027: Sprint Männer

Sonntag, 10. Januar 2027: Verfolgung Frauen und Männer

Ruhpolding steht wie kaum ein anderer Ort für Biathlon-Tradition, Begeisterung und echte Gänsehautmomente. Die Nähe zur Strecke, die leidenschaftlichen Fans und die eindrucksvolle Kulisse der Chiemgauer Alpen machen den Weltcup an diesem Ort zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Tickets gibt es bei Reservix.