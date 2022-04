IMS Marketing AG

ImmoBär: Dreifach stark im dritten Bund

Der ImmoBär bereichert seit heute die Berner Medienlandschaft. Der kleine Bruder der Berner Wochenzeitung Bärnerbär erscheint als eigenständiger dritter Bund monatlich neu. Thematisch fokussiert sich das jüngste Produkt der IMS Marketing AG aus Köniz auf die Themen «Immobilien», «Bauen» und «Wohnen». Damit bietet es diesen drei Branchen spannende Kommunikationsräume .

Immobilien und Wohnen sind auch in und um Bern für die Menschen existenzieller denn je. Dies zeigt sich in der starken Nachfrage nach Wohneigentum, den gestiegenen Immobilienpreisen und dem Umsatzwachstum bei Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Gute Gründe für die Bärnerbär-Macher:innen, um selber zu bauen: Ihr neues «Gebäude» heisst ImmoBär, besteht aus Papier und ist dennoch stabil gebaut und klar strukturiert; der ImmoBär setzt auf die Themen Immobilien, Bauen und Wohnen.

Fundierte Reportagen, attraktive Kommunikationsräume

In den Rubriken zu ebendiesen Themen liefert der ImmoBär der Leser:innenschaft fundierte Reportagen und Artikel. Zugleich bietet das jüngste Produkt der IMS Marketing AG aus Köniz attraktive Werbe- und Kommunikationsräume für all jene Unternehmen aus der Bau-, Immobilien- und Wohnbranche, die sich reichweitenstarke Plattformen und «Showrooms» für Ihre Dienstleistungen und Produkte wünschen. Dabei sprechen die ImmoBär-Macher:innen auch Investoren, Banken, Versicherungen und Verwaltungen an.

Der ImmoBär ist von Anfang an gut besucht. Mit einer Auflage von über 100'000 Exemplaren erreicht er genauso wie die Berner Wochenzeitung Bärnerbär entsprechend viele Leser:innen. Auch dank der 66 Verteilboxen, die seit 2019 auf dem ganzen Gebiet der Hauptstadt aufgestellt sind.

Auskünfte erteilen via Medienstelle der IMS Marketing AG:

Lara Gross, Head of Products IMS Marketing AG; Yves Schott, Chefredaktor Bärnerbär und Dominik Rothenbühler, Projektleiter ImmoBär.

Medienstelle IMS Marketing AG, Dominik Rothenbühler, Gartenstadtstrasse 17, Postfach 603, 3098 Köniz, +41 31 978 20 20 T, +41 31 978 20 68 D, Besuchen Sie unsere Internetseite www.ims-marketing.ch; www.baernerbaer.ch.