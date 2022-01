IMS Marketing AG

Die Hofer Installations AG und die Spycher Group Holding AG gehen gemeinsame Wege

Das Berner Sanitär- und Heizungsinstallations-Unternehmen Hofer Installations AG schliesst sich der Berner Spycher Group Holding AG an. Die Verantwortlichen klären so auch die Nachfolgeregelung.

Bern, 18. Januar 2022: Die Hofer Installations AG geht mit der Spycher Group Holding AG gemeinsame Wege. Die im Baugewerbe stark expandierende Unternehmensgruppe nimmt den Sanitär- und Heizungsinstallationsbetrieb von Thomas Hofer in seine Gruppe auf. Thomas Hofer konnte so die Nachfolgeregelung klären und wird als Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied in der Hofer Installations AG weiterhin eine entscheidende Rolle einnehmen.

Seit 2018 war Thomas Hofer auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Nach drei Jahren hat die anspruchsvolle Suche mit dem Berner Unternehmer Matthias Spycher ein glückliches Ende gefunden. Matthias Spycher und Thomas Hofer haben sich auf Anhieb verstanden und konnten sich schnell einigen. Die Hofer Installations AG wird rückwirkend per 01. Januar 2021 in die Spycher Group Holding AG aufgenommen.

Für beide ist dieser Zusammenschluss eine Win-Win Situation. Thomas Hofer übergibt sein Unternehmen in gute Hände, welche die Hofer Installations AG in seinem Sinne weiterführen werden. Für die Spycher Group AG wiederum ist die Übernahme auch dank den vielen erfahrenen Mitarbeitenden und treuen Kunden ein Gewinn für das gesamte Unternehmensportfolio. «Zudem können wir unseren Kundinnen und Kunden ein noch breiteres Dienstleistungsangebot unterbreiten als bisher – ganz nach dem Motto «viribus unitis» (lat. «mit vereinten Kräften»), bemerkt Matthias Spycher.

Die Spycher Group hält Tochtergesellschaften und Beteiligungen in der Baubranche, in der Kommunikation sowie in der Tourismusbranche. Dank den vielen Synergien zwischen den Tochtergesellschaften und dem geballten Fachwissen, das hinter jedem einzelnen Unternehmen steckt, kann die Spycher Group AG ihre Kundinnen und Kunden einen grossen Mehrwert bieten.

Die Dienstleistungen der Hofer Installations AG umfassen die Installation von Sanitär- und Heizungsanlagen im allgemeinen Wohnbau. Das Unternehmen bietet zudem Industrieinstallationen sowie den Einbau von Wärmeerzeugungs-Lösungen – auch im Bereich Alternativenergien. Dazu gehören Wärmepumpen, Solaranlagen und Anschlüsse zur Fernwärme-Versorgung. Zu ihrem Dienstleistungsangebot gehören zudem Sanitär- und Heizungsingenieurarbeiten inklusive deren Koordination. Auf Wunsch übernehmen die Hofer Installations-Profis auch die Bauführung für ihre Kundinnen und Kunden. Dank der Serviceabteilung der Hofer Installations AG sind Servicearbeiten im Bereich Sanitär- und Heizungsinstallationen ebenfalls Teil des bereiten Leistungsangebots des Unternehmens.

Die Hofer Installations AG

Die Unternehmung Hofer Installations AG, mit Sitz in der Stadt Bern, wurde 1984 von Thomas Hofer gegründet. Sie beschäftigt heute neun fachlich ausgewiesene Mitarbeiter in den Bereichen Sanitär- und Heizungsmontage. Thomas Hofer ist dipl. Sanitärplaner und verfügt über langjährige Erfahrungen in der Heizungsplanung. Gerne übernimmt die Hofer Installations AG auch gesamte Planungen für ihre Privat- und Geschäftskunden. hoferinstallationen.ch

Die Spycher Group Holding AG

Die Spycher Group hält Tochtergesellschaften und Beteiligungen in der Baubranche, in der Kommunikation sowie in der Tourismusbranche. Im Baugewerbe sind dies die Maler Pfister AG, die Intertapis AG, die Fritschi Fensterbau AG, die Akzent Küchen GmbH, die GIO CERAMICA GmbH und neu die Hofer Installations AG sowie die PuraTec GmbH. Zum Bereich Kommunikation gehören die Firmen Prolith AG, Werbehorst und Witschi + Partner AG. Im Tourismus ist es die Belpmoos Reisen AG. spychergroup.ch

