Nach erfolgreicher Sanierung kehrt die Novosan AG zu ihrem Ursprung zurück

Die Verantwortlichen der Novosan AG, der Berner Spezialistin für Brand- und Wasserschadensanierungen, gehen bekannte Wege.

Bern, 18. Januar 2022: Die Novosan AG wurde Anfang 2021 von der Spycher Group Holding AG übernommen. Nun, ein Jahr nach der Übernahme und der erfolgreich umgesetzten Unternehmenssanierung kehrt die Novosan AG zurück zu ihrem Ursprung. Rückwirkend per Anfang Januar 2022 geht die Brand- und Wasserschadenspezialistin an den versierten Industriefachmann Martin Schweizer.

Der Lebenspartner der Firmen-Mitgründerin Deneshini Santschi übernimmt das Aktienpaket der Spycher Group und die operative Leitung der Novosan AG. Der Gründer Hanspeter Santschi behält seine Firmenanteile und bleibt der Unternehmung weiterhin erhalten.

Seit 2021 wurde die Novosan AG durch die Verantwortlichen der Spycher Group Holding AG saniert. Dabei wurden auch neue Geschäftsbereiche geschaffen und die Strukturen angepasst. Die Sanierer konnten so die Novosan AG für die Zukunft wappnen.

Die Macherinnen und Macher des Berner Unternehmens setzen seit Jahren Brand- und Wasserschadensanierungen um und sind auch bei Trocknungen, Elektro- und Industriesanierungen, Geruchsneutralisationen sowie bei Spezialreinigungen beliebt und bewährt. Bei einem Schadenfall ist das Team der Novosan AG stets sofort zur Stelle.

Die beiden neu geschaffenen Geschäftsbereiche «Schadstoffsanierungen» und «Facility Management» der Novosan AG bleiben der Spycher Group unter neuem Namen erhalten. Neu bilden die beiden Geschäftsbereiche die PuraTec GmbH und haben ihren Sitz im Ey 9 in Ittigen. Die PuraTec GmbH ergänzt das Unternehmensportfolio der Spycher Group Holding AG perfekt und bietet deren Verantwortlichen die Möglichkeit, ihre umfassenden Dienstleistungen rund um Immobilien weiter auszubauen.

Die Novosan AG

Die Novosan AG, gegründet durch Hanspeter Santschi im Jahre 1992, wurde unter der gemeinsamen Führung von Deneshini und Hanspeter Santschi ein erfolgreicher Brand- und Wasserschadensanierungsbetrieb. Weit über die Region Bern hinaus ist das Team der Novosan AG nach einem Schaden sofort zur Stelle, um mit Sorgfalt und Respekt das Sanierbare zu retten, die Schäden zu begrenzen und das Eigentum und die liebgewonnenen Gegenstände zu schützen. Sanieren ist für Geschädigte und deren Versicherungen oftmals ökologischer und wirtschaftlicher als ersetzen. Nebst Brand- und Wasserschadensanierungen ist das Team auch auf Elektro- und Industriesanierungen, Geruchsneutralisationen, Trocknungen und Spezialreinigungen spezialisiert. novosan.ch

Die PuraTec GmbH

Kurz nach der Übernahme der Novosan AG durch die Spycher Group Holding AG wurde die Novosan Schadstoffe GmbH gemeinsam mit deren Geschäftsführer, Pascal Meier, aufgebaut. Ausserdem wurde der Bereich Novosan Facility Management geschaffen. Aus der Novosan Schadstoffe GmbH entsteht die PuraTec GmbH, welche auch die ehemalige Novosan Facility Management-Abteilung übernimmt. Die PuraTec Schadstoffe ist spezialisiert auf Analysen und Schadstoffsanierungen bei Bauschadstoffen wie Asbest, PCB und PAK. Das PuraTec Facility Management wiederum bietet ein breites Dienstleistungsangebot rund um Hauswartungen und Liegenschaftsservices. puratec.ch

Die Spycher Group Holding AG

Die Spycher Group hält Tochtergesellschaften und Beteiligungen in der Baubranche, in der Kommunikation sowie in der Tourismusbranche. Im Baugewerbe sind dies die Maler Pfister AG, die Intertapis AG, die Fritschi Fensterbau AG, die Akzent Küchen GmbH und die GIO CERAMICA GmbH. Zum Bereich Kommunikation gehören die Firmen Prolith AG, Werbehorst und Witschi + Partner AG. Im Tourismus ist es die Belpmoos Reisen AG. spychergroup.ch

Pressestelle Spycher Group Holding AG / Novosan AG / PuraTec GmbH

IMS Marketing AG; Dominik Rothenbühler, dominik.rothenbuehler@ims-marketing.ch, Gartenstadtstrasse 17, 3098 Köniz, +41 79 262 66 60, ims-marketing.ch